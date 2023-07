– Egy régi álmom válik azzal valóra, hogy most Olaszországba igazolok, mert nagyon kedvelem ezt az országot. Alapvetően nem kerestem a külföldre igazolás lehetőségét az egyetemi tanulmányaim miatt, de májusban, amikor felhívott a Rapallo menedzsere, még nem volt szerződésem a III. kerülettel. Ez is megkönnyítette a helyzetet, nem gondolkodtam sokat, elfogadtam az olasz csapat ajánlatát – avatta be a részletekbe a Délmagyarországot Kudella Panna. Nem ő lesz a Rapallo első magyar játékosa, 2012 és 2014 között már Kisteleki Dóra játszott ott, míg a 2019–2020-as idényt Bujka Barbara töltötte náluk.

Hamarosan a huszonkettedik születésnapját ünnepelheti a tehetséges vízilabdázó hírében álló Panna, aki úgy fogalmazott, annyira megörült az olasz megkeresésnek, hogy rögtön igent mondott rá. Úgy gondolja, semmi sem történik véletlenül, az új impulzus kedvező számára, ami hatalmas előrelépést jelent.

– Az a célom, hogy tovább fejlődjek, idővel szeretnék vezéregyéniséggé válni az új csapatomban. Az előző idény alapszakaszát negyedikként zárta a Rapallo, végül ötödik lett, most viszont reális célkitűzés lehet a dobogó elérése – jegyezte meg. Csapattársa lesz az olasz válogatottal olimpiai ezüstérmes, a fukuokai világbajnokságon friss bronzérmes Roberta Bianconi, akivel különösen várja már a közös munkát.

Három szezont követően távozik Kudella Panna a budapesti III. kerületi TVE-től, előtte nyolc esztendőn át Szentesen bontogatta a szárnyait.

– A fejlődésem szempontjából igen hasznos három évet játszottam a Kerületben. Rengeteget fejlődött a személyiségem, itt alakult ki igazán, hogy milyen játékos vagyok, miként tudok védekezni. Voltak hiányposztjaink, többször centerként is vízilabdáztam, ami előnyömre vált, színesítette a játékom, pláne amikor a rosszkéz oldalon játszottam, amivel fejlődtem támadásban és védekezésben is. Több poszton is hasznára tudok lenni a csapatomnak ezáltal, jobbá vált a védekezésem is. Minden csapatom imádtam, de az, hogy itt egykori világbajnokokkal játszhattam együtt, leírhatatlan érzés – utalt arra, hogy Kisteleki Dórával és Drávucz Ritával is együtt játszhatott.