1. Kiss Ágnes, Molnár Csepke, 2. Németország, 3. Kazahsztán

Ez volt a sorrend tavaly Szegeden az ifiknél C2 500 méteren.

1. Kiss Ágnes, Molnár Csepke, 2. Németország, 3. Kanada.

És ez volt a sorrend az olaszországi Auronzóban éppen a napokban rendezendő ifjúsági és U23-as világbajnokságon.

Hiába jöttek tehát a kihívók, Kiss Ágnes és Molnár Csepke megvédték a világbajnoki címüket. A lányok C2 500 méteren Szeged után Auronzóban is aranyérmesek lettek az ifjúsági korosztályban, fölényesen nyerték a finálét több, mint három és fél másodpercet verve a második helyezett németekre. Szegény németek még személyt is cseréltek a párosukban, így próbálták meg felvenni a versenyt a szegediekkel, ám ez most sem jött össze.

Kiss Ágnes aztán kora délután is repesztett egy hatalmasat, ezúttal C1 200 méteren volt érdekelt rögtön a szám első előfutamában. Az istenadta tehetségen meg sem látszott, hogy előtte már versenyzett a világbajnoki címért, olyan magától érdetődően verte a hat riválisát, ráadásul a három selejtező futamból a legjobb időt érte el, és így futamgyőztesként egyből a döntőbe került.

Ettől jobb kezdést egyébként sem is kívánhattunk volna. Az auronzói korosztályos világbajnokságon a magyar csapat kiváló teljesítménnyel már az első döntős napon 13 érmet szerzett. Az eredményhirdetések során összesen hatszor csendült fel a magyar himnusz, ebből öt alkalommal olimpiai számban aratott sikernek örülhettünk. Azaz a magyar egységek remekül zárták ezt a napot, hiszen a két mix szám nélkül a már említett hat arany mellett négy ezüst- és három bronzérmet gyűjtöttek, így magasan vezették az összetett éremtáblát. Ám ha különvettük a két korosztályt, akkor is mind a U23-asoknál (arany: 3, ezüst: 1, bronz: 2), mind az ifjúságiaknál (3, 3, 1) szintén magyar elsőséget mutatott a tabella.

Azt azért érdemes kiemelni, hogy mindkét korosztályban mind a női, mind a férfi kajakosok négyes versenyét a magyar egységek nyerték.