Öt helyen is megváltozott a Szeged-Csanád GA II. kezdőcsapata a másfél héttel ez előtti, legutóbbi bajnokihoz képest. A szezon eddigi részében az NB II.-es klubnál szerepet kapott Magyar Zsolt és Radics Márton is ott volt a meccs elejétől a pályán.

Nagy Dániel két lövése is jelezte, hogy bizony komolyan gondolják a szegediek, hogy javítanák az eddigi mérlegüket, hiszen úgy vághattak neki a Monor elleni meccsnek, hogy még nem szereztek pontot az NB III. Dél-keleti csoportjában. A vendégeknek akadtak ugyan lehetőségeik, főképp a bal oldalon veszélyeztettek, de ezeknél a szituációknál nem volt szükség bravúrra Szalontaitól. Egy centerezés után Magyar lövésénél viszont hiába védett nagyot Bozsó, a kipattanót a szegedi játékos már a kapuba lőtte, ezzel először vezetett a szezon során a csapat.

Az első kapott gól nélküli meccs viszont nem lett meg, miután Farkas csavart be egy kapuval szemben járó szabadrúgást, 1–1. Egyik csapat sem elégedett meg a döntetlennel, mindkét gárda szezonbeli első sikerére hajtott, és mindketten fel is vállalták a nyílt játékot. Ebből adódóan a kapuk előtt több lehetőség alakult ki, de az utolsó tíz percre is döntetlennel érkeztek meg a felek.

A végén ugyan teljesen beszorította ellenfelét a Szeged II., de hiába a szögletek, nem sikerült betalálni másodjára, döntetlen a vége.