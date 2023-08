Kegyes volt a sorsolás a két Csongrád-Csanád vármegyei csapattal a Mol magyar kupában. Az első körből két továbbjutott csapat, az Algyő és a Makó is ugyanis olyan ellenfelet kapott, amellyel szemben lehet esélye a továbbjutásra, és mindezt hazai pályán érheti majd el. Ahogy az első körben, úgy most is a területi alapon elkészített előzetes csoportbeosztás alapján osztották fel a csapatokat, így a Dél-keleti csoportban állva maradt 16 rivális közül kaphatott ellenfelet az első kört túlélő Algyő és Makó. Mindkét csapat vele azonos ligában, vármegyei I. osztályban szereplő ellenfelet kapott, ám mivel a sorsoláson előbb a csongrád-csanádi csapatok neve került elő, így mindketten itthon játszhatnak majd.

Az algyőiek megbosszulhatják a Hódmezővásárhelyi FC kiejtését, mivel azt a Pilisi LK-t kapták, amely az előző körben éppen a vásárhelyieket búcsúztatta.

– Nem azt nézzük, hogy ellenfelünk a vármegyei I. osztályban szerepel, hiszen egy Pest vármegyei csapatról van szó, amelyek mindig erősnek számítanak, és nem mellesleg a HFC-t győzték le legutóbb. Önbizalmat adott a srácoknak a Füzesgyarmat elleni továbbjutás, és bár bónuszként fogtuk fel eddig a kupát, most már szeretnénk menni még egy kört, hogy elhozzunk egy NB I.-es vagy NB II.-es csapatot Csongrád-Csanád vármegyébe. Ez egyben kiugrási lehetőséget is jelentene a fiatal játékosaink számára – mondta a sorsolást követően Fülöp Tibor, az Algyő edzője.

A Makó a Dunaharasztit kapta, a hagymavárosiak ellenfele szintén a Pest vármegyei I. osztályban szerepel, az első fordulóban pedig a Sárrét ellen aratott 6–0-ás sikert.

– Mindenképpen pozitívum, hogy itthon játszhatunk, remélem, minél többen kilátogatnak majd a mérkőzésre. Fiatal csapatunkkal mindent megteszünk majd a továbbjutás érdekében – mondta Botlik Róbert, a Makó edzője.

A mérkőzéseket az augusztus 26-27-i hétvégén rendezik, a továbbjutás pedig ezúttal is egy mérkőzésen dől el. Amennyiben döntetlent hozna a 90 perc, akkor 2x15 perces hosszabbítás, majd büntetőrúgások következnek. A harmadik fordulótól már bekapcsolódnak a sorozatba az NB I.-es és NB II.-es ellenfelek is, a harmadik forduló sorsolását augusztus 28-án készítik el, a procedúrát az M4 Sport élőben közvetíti majd.