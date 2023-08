Rosszul indult a duisburgi világbajnokság harmadik napja. Az első két futamot még megrendezték, ám utána olyan viharos idő zúdult az eseménynek otthont adó területre, hogy másfél órára félbeszakítottak. Még a kényszerszünet előtt az MVM Szegedi VE sportolója, Boldizsár Dalma VL2 200 méteren selejtezett, és mivel harmadik lett a középfutamban, így készülhetett a döntőre.

Elképesztő, ami férfi K4 500 méteren már a döntőt megelőzően is megtörtént. Az olimpiai kvóták szempontjából rendkívül fontos szám első középfutamában öt hajó ment 1:20-as, a másodikban négy 1:19-es, a harmadikban pedig három 1:19-es időt. Itt is látszódott, milyen apróságokon, centimétereken múlt, mely nemzetek jutnak a fináléba. Szerencsére a magyar egység szíve, esze, keze és ami a legfontosabb, a hajója a helyén volt, a két szegedi (Nádas Bence, Kuli István) alkotta egység a németek mögött második lett a harmadik futamban, így döntőbe került. Mivel a fináléba a kilenc egységbe egy nem európai nemzet (Ausztrália) került be, így a mieinknek a döntőben mindössze egy európai hajót elég volt meg megelőzni az olimpiai kvótához.

Ezek után jött a döntő, amelyben ismét elképesztőt repesztett a magyar hajó. A rajtot remekül kapta el, 250 méternél vezetett az egység, és ugyan a németek 150 méterrel a cél előtt robbantottak, átvették az első helyet, de Nádasék megőrizték a második helyet, így a kvóta mellett egy ezüstérem is a nyakukba került. Ugyanígy tett, azaz négy olimpiai kvótát szerzett a női négyes is, amely már azzal elérte ezt a célt, hogy bejutott a döntőbe, hiszen a kilenc hajó között három nem európai volt, miközben hét helye van a kontinensünknek. A nők végül a hetedik helyen zártak.

Az MVM Szegedi VE versenyzői közül Benedek Dalma kilencedik lett VL2 200 méteren, Suba Róbert pedig negyedik KL1 200 méteren, illetve az algyői Kopasz Bálint K1 500 méteren a negyedik világbajnoki címét szerezte meg.