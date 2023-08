A korosztályos bajnokságon a lányoknál a 2006-os és fiatalabb születésűek, míg a fiúknál a 2005 és fiatalabb versenyzők indulhattak. A HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet a negyedik helyen végzett az öt arany-, egy ezüst-, és két bronzéremmel.

A klub versenyzői közül Pádár Nikolett négy érmet is nyert, miután 50, 200 és 400 gyorson is nyerni tudott, 100 méter gyorson második lett, míg 50 méter pillangón a negyedik helyen ért célba. Két bajnoki címet szerzett Adorján Kende, aki 100 és 200 mellen bizonyult a legjobbnak, míg 50 mellen harmadik lett. A dobogóra Paksi Zsombor állhatott még fel, aki 200 pillangón lett harmadik, 100 pillangón hetedik, míg 200 gyorson a 13. helyen zárt. A szegedi küldöttségből döntőt úszhatott Kószó Martin (200 pillangón 15.), és Bernát Hanna is (50 pillangón 14.), míg a váltókban a 4x100 méteres mix vegyesváltó (Adorján Zalán, Adorján Kende, Bernát Hanna, Pádár Nikolett) ötödik lett, a 4x100 méteres férfi vegyesváltó (Adorján Zalán, Adorján Kende, Paksi Zsombor, Kószó Martin) pedig hatodik.

A Hód Úszó SE két ezüstéremmel zárt Debrecenben, mindkettőt Kis Noel szerezte, aki 50 és 100 méter gyorson lett második, míg 50 pillangón negyedik. Váltókban két negyedik és egy ötödik hely a vásárhelyiek mérlege, a férfi gyorsváltó (Musa Márk, Kis Noel, Horváth Ákos, Szatmári Máté) 4x100 és 4x200 méteren is negyedik lett, míg ugyanebben az összetételben 100 méter vegyesváltóban ötödikek lettek. A vásárhelyiek közül döntőt úszhatott Veszelovszki Eszter (100 női mellen 6., 200 mellen 5., 50 mellen 7., míg 50 gyorson 16.), Kérdő Luca (50 mellen 12., 100 mellen 13., 200 mellen 14.), Kanfi-Horváth Levente (50 mellen 14.) és Szatmári Máté (50 mellen 16.).