Már javában készül a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportjára a Vásárhelyi Kosársuli. Mint azt Szabó Attila, a klub elnöke az egyesület honlapján elmondta, Varga Zalán és Ákos a frissen a Zöld csoportba felkerült Békéscsabához igazoltak.

Érkezett viszont Béres Nándor, aki egy hosszú sérülés után térhet vissza. Az új szezonban is ott lesz a csapatban Borbáth Balázs és Balogh László, valamint a csapat szívének számító Bálint Erik, valamint a 3x3-as kosárlabdában válogatott Kelemen Balázs is, akárcsak Pinnyey Márton és Kass Ferenc. Hozzájuk csatlakoznak azok a fiatalok, akik nagy elánnal vetették bele magukat a munkába, közülük többek már letették a névjegyüket az NB I-ben. Bősz, Karsai, Knyur és Megyesi neve már ismerős lehet a tudósításokból. Hozzájuk Kruzslicz Alex csatlakozhat, és még több más tehetséges helyi játékos is előreléphet a szezon folyamán.

A Kosársuli vezetője szólt arról is, hogy támogatói fronton is történtek változások: az eddig névadószponzor Bodrogi Bau Kft. kisebb támogatóként továbbra is segíti a Kosársuli céljai elérését.

Szabó Attila kitért rá, a jelenlegi büdzsét látva céljuk a bennmaradás. Az NB I./B Zöld csoportjának idénye szeptember 22-én indul a Kosársuli számára, amikor is a Győ vendégei lesznek.