Különleges mérkőzésre különleges útvonalon jut el a szegedi csapat. A kieli lesz a Pick 250. mérkőzése a Bajnokok Ligájában. Szerdán délelőtt Szegedről ezúttal nem Ferihegy, hanem a szerb főváros, Belgrád felé vette az irányt a csapatbusz. A tizenhat fős játékoskeret, valamint a szakmai stáb Hamburgba repül, ahonnan autóbusszal jutnak el Kielbe.

Tizenötödik alkalommal találkozik egymással a THW Kiel és az OTP Bank-Pick Szeged a BL-ben. A német csapat nyolcszor, a magyar ötször győzött eddig, míg a 2021–2022-es szezon csoportkörében 32–32-es döntetlennel zártak a csapatok a Wunderino Arénában.

Két legfontosabb játékosát a nyári átigazolási időszak során elveszítette a Kiel. Niklas Landin a dán Aalborgba, Sander Sagosen pedig a norvég Kolstadba igazolt, Miha Zarabec pedig Mirko Alilovic csapattársaként a lengyel Wisla Plockban folytatja a pályafutását ettől a szezontól, míg a jobbszélső Yannick Fraatz a Bergischerhez került kölcsönben.

Az érkezők oldalán a sportág egyik legnagyobb tehetsége, a feröeri Élias Skipagötu, a rutinos jobbátlövő Eduardo Gurbindo, valamint Vincent Gérard neve található. Utóbbira viszont nem számíthat még Filip Jícha vezetőedző, mivel a klasszis kapust egy kiújuló lábsérüléssel meg kellett műteni. Emiatt – be nem tervezett módon – kölcsön vették Samir Bellahecenét a francia Dunkerque-től, mivel Gérard felépülése várhatóan az év végére várható az orvosi becslések szerint.

Bár a BL-ben 30–23-as győzelemmel rajtolt a THW Zágrábban, a német csapatról általánosságban elmondható, hogy nem indította jól az új idényt. A német bajnokságban öt forduló alatt már két vereséget is elszenvedtek Duvnjakék. Az elmúlt hétvégén nem léptek pályára, de az utolsó két fordulóban előbb Flensburgban kaptak ki 28–27-re, majd hazai környezetben a Melsungentől – a Szegeddel EHF-kupa-győztes Roberto García Parrondo a vezetőedző, a csapatot erősíti Kristopans és Sipos Adrián is – 35–30-ra úgy, hogy a vendégek már kilenc góllal is vezettek a Kiel otthonában. Mindezeknek köszönhetően az éllovas Melsungennel szemben már négypontos a hátrányuk.

A szegediek a Komló magabiztos legyőzésével hangoltak a német rekordbajnok elleni mérkőzésre, míg a BL nyitófordulójában a Paris Saint-Germain 31–29-re nyert a Pick Arénában.

Nem a kieli túrája az egyetlen ezen a héten a Pick Szegednek, ugyanis szombaton 18 órától a Fejér-B.Á.L. Veszprém vendége lesz Kárpáti Krisztián csapata.