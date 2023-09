Miután a III. kerület a Tatabányát is legyőzte 17–9-re, az utolsó meccsen a Szentesnek az egygólos siker is továbbjutást érhetett volna. Kiélezett első két negyedet játszott egymással a Szentes és a Tatabánya, a nagyszünetben 4–4-re álltak. A harmadik negyedet már kétgólos előnnyel zárta a Valdor, az utolsóban pedig kinyílt a gólzsák és megszórta a három órán belül két meccset játszó vendégeket. 14–7-es sikerével a Szentes is továbbjutott a jövő heti negyeddöntőbe.