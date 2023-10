Örömből és bánatból is kijutott rendesen a Délmagyar Podcast Sporthang című legújabb adásában. Lapunk sportújságírói, Becsei Dávid, Mádi József és Vajgely Pál nem is kezdhette volna mással beszélgetésüket, mint a magyar labdarúgók sikerével a Szerbia elleni Európa-bajnoki selejtezőn. A futball örök törvényszerűsége is szóba került, mi szerint a gól nélkül maradt szerb nyomás magyar találatokban futott ki.

Hihetetlen módon szenvedett újabb vereséget a Szeged-Csanád GA II. itthon, míg idei kilencedik tizenegyesét hagyta ki a HFC a Martfű ellen, de így is nyerni tudott közönsége előtt. Óriási csalódást okozott viszont az OTP Bank-Pick Szeged veresége Norvégiában. Arra is kerestük a választ, mi lehetett ennek az oka, de szóba került a Szedeák kosárlabdacsapata is, amely 24 pontos hátrányból még felállt, de nyerni már nem tudott a Honvéd otthonában.