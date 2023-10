Egyelőre minden remekül alakul Maronka Zsombor számára: az SZTE-Szedeák neveltje a nyáron került a litván Neptunas csapatához, amelyen eddig négy mérkőzésen lépett pályára, és átlagban több mint 25 percet töltött pályán. Legutóbb a Pieno Zvaigzdes csapatát győzték le 112–87-re, a szegedi játékos pedig 20 perc alatt 5 pontot és két gólpasszt jegyzett.

– Az egyik fő szempont a játékperc volt az ideigazolásomkor. Főleg hármas poszton számítanak rám, de néha kettesként is szerepet kapok, az edzőm külső posztos játékosként tekint rám, ez pedig számomra fontos. Volt egy kisebb kimaradásom, de mostanra rendben vagyok. Jól is kezdődött a szezon, és a folytatásban ugyan picit visszaestünk, de most kezdünk visszajönni. Most volt az első olyan meccsünk, amelyen teljes volt a keret, eddig mindig volt hiányzónk – összegezte eddigi tapasztalatait Maronka Zsombor.

A szegedi kosaras hét, Spanyolországban eltöltött év után váltott, és idén már Litvániában játszik. A balti országban első számú nemzeti sport a kosárlabda, csak a Szegeddel szinte azonos méretű Klapeidában (ahol a Neptunas is játszik) négy férfi, valamint egy női kosárcsapat van.

– Még mindig szokom a környezetet, teljesen más a kosárlabda, és az élet is, mint Spanyolországban volt. A játék sokkal inkább az egy-egy elleni helyzetekre alapul, mintsem a taktikára. Abszolút érződik, hogy itt a kosárlabda az elsőszámú sport. Sokszor felismernek az utcán, Klapeida nem is egy nagy város, illetve ha a klub logójával ellátott ruhában lépek be valahova, mindig odajön egy-két szurkoló. Az első öt-hat csapat közé szeretnénk odaérni, úgy érzem, ez reális is, de még idő kell, hogy teljesen összeszokjunk – mesélte Zsombor.

Ami a litván gasztronómiát illeti, a sok előétel mellett jellemző a sok burgonyás étel.

– Van egy-két érdekes koszt, az biztos. Amikor megérkeztem, harminc fok volt, meg is örültem, hogy gyümölcslevest ehetek, erre kiderült, hogy egy hideg céklalevesről van szó, meglepett a savanykás cékla – tért ki az eddigi tapasztalatokra Maronka Zsombor, akit hamarosan a szülei is meglátogatnak Litvániában.