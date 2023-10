Ha lehet rossz kezdésről beszélni, akkor ez az volt. A 13. és a 26. perc között, azaz alig negyedóra alatt négy gólt kapott ugyanis a KÉSZ-St. Mihály Szeged, ezalatt pedig el is dőlt a mérkőzés.

Talán éppen emiatt a 29. percben máris kettős cserét hajtott végre Koncz Zsolt vezetőedző, ám ezután is sorban érkeztek a győri helyzetek, azonban főleg a meccs talán legjobbjának bizonyuló kapus, Schildkraut Fruzsina mindent védett.

A második félidő egészen más meccsképet mutatott, hiszen kiegyenlítődött a találkozó, már a Szeged is alakított ki lehetőségeket, miközben a vendégek egyre kevesebbet. Ennek köszönhetően nem változott a meccs eredménye, maradt a 0–4.

– Tudtuk, hogy olyan csapat ellen lépünk pályára, amely gyorsaságban és fizikálisan előrébb tart, mint mi. Megpróbáltuk megnehezíteni a dolgukat, de sajnos az első félidőben nagyon kishitűen és bátortalanul játszottunk, 4 gólt tudtak szerezni, és még több helyzetük is volt. Próbáltuk rendezni a sorainkat, és úgy gondolom, hogy az ellenfél is más mentalitással játszott a biztos vezetés tudatában. A második félidőben már mindenképp méltó partnere voltunk az NB I. egyik legjobb csapatának. Sokat kell dolgoznunk ahhoz, hogy ezeket a különbségeket el tudjuk tűntetni, és most jönnek azok a mérkőzések, amelyeken bizonyítanunk kell, hol is a helyünk a bajnokságban – nyilatkozta a klub hivatalos médiafelületén Koncz Zsolt vezetőedző.

KÉSZ-St. Mihály Szeged–ETO FC Győr 0–4 (0–4)

Simple női labdarúgó liga NB I., 6. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 150 néző. Vezette: Németh Gergely (Nyeste Laura, Rigó Viktória).

KÉSZ-St. Mihály Szeged: Schildkraut – Koszo, Farkas (Juhász, 76.), Papp, Micic (Balázs E., 82.), Ezer (Nagy, 29.), Knezevics, Malesevics (Fischer, 76.), Trbojevics, Németh, Ónodi (Sajti, 29.). Vezetőedző: Koncz Zsolt.

Győr: Borok – Öreg, Kovács L., Nagy F., Frajtovic (Ladhani, 56.), Süle, Savanya, Sali (Kern, 73.), Vida (Zágonyi, 56.), Kocsán, Vachter (Semanova, 73.). Vezetőedző: Dörnyei Balázs.

Gólszerzők: Vachter (13.), Frajtovics (18.), Kocsán (24., 26.).