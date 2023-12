Kereken harminc pontot gyűjtött a Hódmezővásárhelyi FC az NB III. Dél-keleti csoportjának ősszel lejátszott 17 fordulója alatt. A vásárhelyiek ezzel a negyedik helyen telelhetnek, viszont az utolsó öt bajnokijukon nyeretlenek maradtak, egy vereség mellett négyszer is döntetlent játszottak.

– Magunknak állítottunk fel egy mércét, ahhoz képest csalódottságot jelent a félévi teljesítmény. Az ősz kétharmadával nem volt különösebb gond, viszont az utolsó öt meccset máshova rakom. Ott voltak azok a mérkőzések, amelyek közel voltunk a három pont megszerzéséhez, mégsem sikerült azt megszerezni. Ezek közül igazán a Dabas elleni hazai mérkőzés fáj, hiszen ott kilenc ember ellen játszottunk több mint egy félidőt, büntetőt hibáztunk, és nem sikerült nyernünk. Ha az a négy-hat pont megvan, amelyet nem sikerült begyűjtenünk, akkor ott lehetnénk a dobogón – összegezte az őszi idényt lapunknak Antal Krisztián, a HFC edzője.

Ha már a tizenegyesek: ezzel alaposan meggyűlt idén a Vásárhely baja, több alkalommal is büntetőt hibáztak. Mindennek azért is van nagy jelentősége, mert a HFC 24 gólt szerzett az eddigi 17 meccs alatt, amely a dobogóra pályázó csapatok teljesítménye közül a legalacsonyabb szám.

– Ha belövöd a tizenegyest, akkor az feloldhat gátakat, görcsöket, sajnos ez nekünk nem így alakult. Van hiányérzetünk a támadók tekintetében, Gréczi Márton teljesítményét viszont ki tudom emelni, akitől stabilan jött a jó játék. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy voltak elmaradásaink abban is, mennyire tudjuk kiszolgálni a támadóinkat. A védelmünk stabil volt ősszel, erre építhetünk a tavaszi idény folyamán is – tette hozzá Antal Krisztián.

Ami pedig a közeljövő programját illeti, a vásárhelyi labdarúgók a héten még edzésben maradnak, majd egy rövid pihenőt követően mindenki az egyénre szabott program szerint készül. A közös tréningek január 15-én kezdődnek, majd március 3-án jön az első bajnoki, és rögtön egy olyan meccs vár a HFC-re, amely az egész szezonját meghatározahatja. Azt a Körösladányt fogadják ugyanis a kék-sárgák, akik hat ponttal többet gyűjtve állnak előttük a tabella harmadik helyén.