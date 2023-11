Sajtóértesülések szerint Dean Bombac mellett Matej Gaber sem folytatja Szegeden a pályafutását a 2024–2025-ös szezontól. Az általában jól értesült RT Handball Instagram-oldal szerint a szlovén válogatott beálló két hete aláírt új csapatához, amely a francia HBC Nantes lesz. Egyelőre hivatalos bejelentés még nem történt, Gaber 2016 óta erősíti a Pick Szegedet, akkor a francia Montpellier-től érkezett a Tisza-parti városba.

Korábban Bombac távozásáról is jelent meg hír, az ő új csapatát viszont még nem említették meg. Szegedi érkező is került már be a zuhanyhíradóba, a 21 éves Felix Möller személyében. A Sävehof svéd válogatott beállójának érkezése viszont egyáltalán nem biztos, a legfrissebb értesülés szerint a dán Aalborg alkalmazásába állhat. Ahogyan viszont Gaber és Bombac esetében, úgy Möllert illetően sem történt hivatalos megerősítés egyik klubnál sem.

Májusban hullt le a lepel, hogy az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője a 2024–2025-ös idénytől Michael Apelgren lesz, akinek munkáját másodedzőként a szegedi klub legendája, Jonas Källman segíti majd.