– Az első két nap még egész könnyed volt, a harmadik napon viszont már kicsit fáradtan keltem, és pont aznap jött a kétszáz méter is, ahol a legreálisabb esélyem volt a szint teljesítésére – összegezte lapunknak Ugrai Panna, mennyire volt kemény a rövidpályás úszó ob számára, hiszen a debreceni versenyen négy nap alatt összesen 10 számban állt rajthoz.

A Hód Úszó SE sportolója mind a négy bajnoki címét száz méteres távon szerezte (gyors, hát, pillangó, vegyes), valamint 50 méter gyorson és háton, valamint 200 méter gyorson második lett, míg a váltóval egy ezüst- és egy bronzérmet is szerzett, ezzel ő lett a debreceni ob legeredményesebb versenyzője.

– Ez volt a célom, hogy a mind a négy százas számot megnyerjem. Erre reális esély is volt az edzések alapján és a mezőnyt figyelembe véve. A utolsó napon csak fél óra volt a két szám között, egyedül ettől féltem, hogy meg tudom-e csinálni. Bár a vegyes volt hamarabb, mégis ezt éreztem fáradtabbnak, a pillére viszont fölébredtem, és sokkal jobban is esett. Folyamatosan változtatunk az edzésmunkán, hiszen így lehet fejlődni. Már nagyon érettek ezek az idők, eddig a versenyeken ez nem jött ki, most viszont igen – mondta teljesítménye kapcsán Ugrai Panna.

A versenyt követően Sós Csaba szövetségi kapitány kijelölte a december 5-10. között, Bukarestben esedékes rövidpályás Európa-bajnoki csapatot, amelyben Ugrai Panna is helyet kapott, mellette pedig Csongrád-Csanád vármegyét majd a 200 és 400 gyorson bajnoki címet nyert Pádár Nikolett is képviselheti.

– Nagy cél volt számomra, hogy kvalifikáljam magamat az Eb-re, imádok rövidpályán úszni. Két évvel ez előtt ifiként voltam ott a mezőnyben, akkor nagyon nagy dolognak számított, hogy sikerült egy hatodik helyet szereznem. Bukarestben is szeretnék döntőbe kerülni, és minél több nemzetközi tapasztalatot szerezni, hiszen amikor középdöntőket, elődöntőket úszhat az ember, az egészen más tészta – tette hozzá a Hódok versenyzője.

Hogy pontosan mely számokban indulhat majd Ugrai Panna, az még kérdéses, ez a programtól is függ majd, de minden bizonnyal 100 és 200 méter gyors mellett 100 méter pillangón is ott lesz a mezőnyben.