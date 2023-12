Ezúttal is korán nagyobb hátrányba került az SZTE-Szedeák, amely akárcsak a Paks otthonában, most is lassan lendült játékba. A vendégek már az elején elkapták a fonalat a triplázás terén, és Sidibe büntetőjét követően már tíz ponttal vezettek 19–29-nél. Több mint harminc pontot kapott a Szedeák az első negyedben, de a második játékrészben már feszesebb volt a védekezése. Nem mellesleg megjöttek a trojkák szegedi oldalról is, a fiatal Cohill kettőt is bedobott a félidő hajrájában. Így a nagyszünetben ha egyetlen ponttal is, de a Szedeák állt jobban, 50–49.

Bár soproni kosárral kezdődött a második félidő, erre egy 10–0-ás rohammal válaszolt a Szedeák, 60–51-nél így a vendégek kértek időt. A triplákkal tartották magukat ugyan a vendégek, de kulcspillanatokban rendre tudott ezekre válaszolni a Szedeák. Lake sorra szerezte a kosarat, majd Woolridge zsákolt labdaszerzése után, így 72–63-as szegedi vezetésnél ismét magához hívta övéit Gasper Potocnik. A negyed második felében Mucza pontjaival verte vissza rendre a soproni felzárkózási kísérleteket a Szedeák, de Da Silva negyedik triplájával mégis egylabdás különbségről indulhatott az utolsó tíz perc, 77–74.

Nem tudott nagyobb előnyt kiharcolni a Szedeák a negyedik negyed elején, a Sopron pedig több gyors támadást tudott végigvinni. Zsíros triplájával ugyan 87–84-re vezettek a szegediek, de erre egy 13 pontos soproni futás érkezett válasz nélkül. Woolridge törte meg a szegedi gólcsendet 89–97-nél. Többet hibázott ellenfelénél a záró negyedben a szegedi csapat, a vendégek pedig jó százalékkal dobtak is. Archibald kosarai lezárták a meccset, a negyedik negyedbeli eladott labdák eldöntötték a találkozót, így nem tudott javítani hazai pályán a Szedeák.