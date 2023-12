Csalóka a negyedik hely, amelyet az országos selejtezőn elért Csongrád-Csanád vármegye amatőr válogatottja. A Fülöp Tibor által irányított csapat ugyanis Bács-Kiskun vármegye ellen ugyan korán hátrányba került a szombati játéknapon, majd végig dominált, de nem sikerült egyenlítenie, a címvédő Pestet pedig remek játékkal győzte le.

Békés ellen is kiválóan kezdett a csapat, amely Albert pontos lövésével, majd tizenegyesével került előnybe, de a második félidőben állva maradt a gárda, és Békés megfordította a meccset a hajrában lőtt góllal. A Jász-Nagykun elleni zárómeccs sima győzelmet hozott – végül az utolsó meccsen Pest is legyőzte Jász-Nagykunt, így hat ponttal a negyedik helyen végzett a vármegyei csapat.

A körbeverések után tehát végül negyedik lett a csapat úgy, hogy a torna legtöbb gólját szerezte – igaz, ha egy bemegy a sok helyzetből Bács-Kiskun ellen az első meccsen, teljesen más lehetett volna a vége.

Csongrád-Csanád vármegye vasárnapi mérkőzései:

Békés–Csongrád-Csanád 3–2 (0-2)

Gyula, vezette: Mákos Márk Dávid (Tóth Cs., Polyák).

Békés: Salka – Szabó Á., Darida, Isaszegi, Miszlai, Polonszki, Papp M., Barna (Sebők, a szünetben), Palik, Simon (Furár, 43.), Csák (Marik, 43.). Edző: Buza Barnabás.

Csongrád-Csanád: Szabó G. – Rádi, Vastag, Prozlik (Pócs T., 36.), Csamangó, Dudás, Papp Á. (Csányi, 36.), Ottlik Márk (Kalapács, 45.), Rádai (Ottlik Máté, 56.), Albert, Pócs. Edző: Fülöp Tibor.

Gólszerzők: Sebők (33.), Miszlai (47., 11-esből), Isaszegi (57.), ill. Albert (13., 23., a másodikat 11-esből).

Csongrád-Csanád–Jász-Nagykun 3–1 (2-0)

Gyula, vezette: Tóth Csaba (Gyuga, Fekete).

Csongrád-Csanád: Heckó – Rádi (Csányi, 51.), Vastag, Pócs T., Kalapács (Papp Á., 51.), Fodor, Ottlik Máté, Deák, Albert (Baka, a szünetben), Pócs D. (Dudás, a szünetben), Kelemen V. (Ottlik Márk, 42.) Edző: Fülöp Tibor.

Jász-Nagykun-Szolnok: Kiss Z. – Bába, Bódai (Kóródi, 40.), Fajkó, Sipos (Dankovics, 40.), Lakatos D. (Háda, a szünetben), Gazdag, Lucza (Sali, a szünetben), Veréb (Kálmán, a szünetben), Keő, Nagy G. Edző: Horváth Csaba.

Gólszerzők: Kalapács (16.), Deák (29.), Baka (48.), ill. Gazdag (39.)

– Felemás érzéseim vannak, összességében nem nyújtottunk rossz teljesítményt. Az első meccset Bács-Kiskun ellen bár végig uraltuk, pontatlanok voltunk. Pest ellen a torna legjobb meccsét játszottuk, majd Békés ellen is itt folytattuk, de fizikálisan erős ellenfelünkkel nehezen tudtuk felvenni a versenyt, ránk erőltették az akaratunkat, és be is daráltak bennünket. Nagyon sajnálom a torna nyitómeccsét, nüanszokon múlik egy ilyen selejtező. Nem voltunk eléggé érettek ahhoz, hogy a sorsdöntő mérkőzéseket magunk felé fordítsuk. Jó véleménnyel voltak a csapatról, több lett volna a srácokban, remélem, tanulunk ebből a tornából, büszke vagyok a csapatra! – összegzett a torna után Fülöp Tibor, a vármegyei válogatott edzője.

A torna végeredménye: 1. Békés 8 pont, 2. Pest 7 pont (+2), 3. Bács-Kiskun 7 pont (+1), 4. Csongrád-Csanád 6 pont, 5. Jász-Nagykun-Szolnok 0 pont.