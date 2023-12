Immáron újra csapatkapitányával a soraiban játszott az SZTE-Szedeák a Kaposvár vendégeként, Balogh Szilárd ismét a kezdőcsapat tagja volt a szombat esti bajnokin.

Hamar tízpontos előnyre tett szert a Tisza-parti gárda, ebben pedig óriási szerepe volt Noah Locke-nak. A Szedeák hátvédje sorra szerezte a triplákat, és már az első negyedben 21 pontig jutott, tíz perc után pedig éppen dupla annyi pontnál járt Nikola Lazics csapata, mint ellenfele, 14–28. Remekül dobta a távoliakat a szegedi csapat, Bognár trojkája után már a húszat súrolta a különbség 14–33-nál. Cohill betörése után meg is volt a húsz közte, majd Zsíros már a hatodik szegedi triplát jegyezte – hét próbálkozásból. A Kaposvár is elkapta a fonalat kintről, és két tripla után 13 pontra jöttek fel.

A nagyszünet után ugyan gyorsan húsz közelire tornázta az előnyét a Szedeák, majd kimaradt három szegedi ziccer, amit kihasznált a Kaposvár: 11 pont maradt a szegedi előnyből. Eaddy távolija után tízen belülre is benézett a somogyi csapat 61–70-nél, de ekkor megrázta magát a Szedeák. Lake, majd Mucza volt eredményes, így 14 pontos előnyről várhatta az utolsó negyedet az SZTE-Szedeák.

A negyedik negyedben egyszer még 11 pontra feljöttek a hazaiak, de a szegedi támadójátékra ezen az estén nem volt válasza a Kaposvárnak. Zsíros, majd Locke is fontos pillanatban szerzett kosarat, folyamatosan 15 pont körül volt a szegedi előny. Zsíros triplájával a százat is átlépte a Szedeák, ezzel a szezonban először jutott száz pont fölé, és végül 105–90-re nyert. Bár hárman is végigjátszották a meccset a szegediek közül, de Woolridge (21 pont, 13 gólpassz, 9 lepattanó), Locke (38 pont, 5 lepattanó) és Bognár Kristóf is (11 pont, 10 lepattanó) remek játékkal rukkoltak elő, nagyban hozzájárultak a szegedi győzelemhez.

Nikola Lazics: – Gratulálok a csapatnak, jó mérkőzést játszottunk mi! Nagyszerűen kezdtük és kontrolláltuk a meccset. Az utolsó két meccsen kikaptunk, azonban átbeszéltük, min kell javítanunk. Védekezésben, és támadásban is ugyanolyan energiával játszottunk ma, és többen is nagyszerű teljesítményt nyújtottak. Fontos győzelem volt ez számunkra, hiszen harmadik idegenbeli győzelmünket szereztük ebben a szezonban. Sok sikert kívánok a Kaposvárnak!

Kometa Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 90–105 (14–28, 26–28, 25–23, 25–26)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 10. forduló. Kaposvár, 1600 néző. Vezette: Praksch, Goda, Kovács N.

Kaposvár: Eaddy 17/15, ABELL 25/3, Paár 12, Koprivica 3, JACKSON 19/6. Csere: Krnjajszki 6, Bogdán 2, Puska 2, Halmai 2, Fazekas M. 2. Vezetőedző: Váradi Kornél

SZTE-Szedeák: WOOLRIDGE 21, Balogh 2, LOCKE 38/18, BOGNÁR 11/3, Lake 13. Csere: Zsíros 11/9, Mucza 7/3, Cohill 2. Vezetőedző: Nikola Lazics.