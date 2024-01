A Vidux-Szegedi RSE felnőtt női csapata 2024 első mérkőzését hazai pályán játszotta: az NB I. 11. fordulójában a BVSC-Zugló volt a vendég. A szegediek az első szettben igyekeztek felvenni a sebességet a Zuglóval, de a szettet 25:18-ra a vendégegyüttes nyerte. A második szettet sokkal magabiztosabban kezdte a hazai alakulat, és több pontos előnyre is szert tett. A vezetés azonban nem tarthatott sokáig az erősebb csapattal szemben, 25:20-ra ismét a Zugló vitte el a játékrészt. A harmadik szett hasonlóan indult, mint az első: magabiztos vendégvezetés, az előny pedig végig kitartott. A mérkőzést a BVSC-Zugló nyerte 3:0-ra.

Milodanovics Andrea: – Nehéz meccs várt ránk, ez látszik az eredményből is. Attól függetlenül, hogy erős csapat volt, amíg mi nem a saját játékunkat mutatjuk meg a pályán és nem tartjuk be a megbeszélt dolgokat, hanem komfortzónán belül mozgunk, addig nem tudunk megszorongatni ilyen erős csapatokat. Igazából itt le is kell zárni ezt a történetet, mert jön a következő meccs, és készülni kell rá, hogy jobban sikerüljön, mint a mai. Úgyhogy holnaptól új nap, munkára fel, csinálni kell és dolgozni.

Vidux-Szegedi RSE–BVSC-Zugló 0:3 (–18, –20, –20)

Női röplabda NB I, alapszakasz, 11. forduló. Szeged, városi sportcsarnok, 85 néző. Vezette: Bátkai-Katona, Ujházi.

Vidux-Szegedi RSE: Lefforge, Kádár, Munsterman, Bálint, Kovács-Fiskus, Horváth. Csere: Nagy-Hegyesi (libero), Kujundzic (libero), Fürdök. Vezetőedző: Milodanovics Andrea.

BVSC-Zugló: Szerencsés-Miklai, Benedek, Bajnóczi, Nagy, Pécsi, Oláh. Csere: Sartoris (libero), Marton. Vezetőedző: Daróczi Gergely.