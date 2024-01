Mario Sostaric, Bánhidi Bence, Borut Mackovsek és Sebastian Frimmel – ők azok a szegedi kézilabdázók, akik olyan jó teljesítményt nyújtottak eddig az Európa-bajnokságon, hogy az EHF lehetővé teszi szavazásán, hogy bekerüljenek a torna álomcsapatába. A magyar válogatottból Bánhidin kívül Ancsin Gáborra lehet voksolni, valamint a legjobb védők között Sipos Adriánra.

Szavazni a Home of Handball mobilapplikációban lehet szombaton éjfélig. Az álomcsapat névsorát vasárnap 13 órakor jelentik majd be. A torna végső, hivatalos álomcsapatának összeállításába a szurkolók voksai 40%-ban számítanak majd. A fennmaradó 60%-ról az EHF szakmai testülete dönt. A legértékesebb játékosnak (MVP) járó díjat is ez a testület ítéli oda.

Íme, akikre lehet szavazni:

Kapusok: Constantin Möstl (Ausztria), Dominik Kuzmanovic (Horvátország), Emil Nielsen (Dánia), Samir Bellachene (Franciaország), Andreas Wolff (Németország), Andreas Palicka (Svédország)

Jobbszélsők: Robert Weber (Ausztria), Mario Sostaric (Horvátország), Timo Kastening (Németország), Pedro Portela (Portugália) Gasper Marguc (Szlovénia), Sebastian Karlsson (Svédország)

Jobbátlövők: Mathias Gidsel (Dánia), Dika Mem (Franciaország), Ancsin Gábor (Magyarország), Ómar Ingi Magnússon (Izland), Francisco Costa (Portugália), Niels Versteijnen (Hollandia)

Irányítók: Lukas Hutecek (Ausztria), Nedim Remili (Franciaország), Juri Knorr (Németország), Luc Steins (Hollandia), Aleks Vlah (Szlovénia) Jim Gottfridsson (Svédország)

Beállók: Tobias Wagner (Ausztria), Magnus Saugstrup (Dánia), Ludovic Fabregas (Franciaország), Johannes Golla (Németország), Bánhidi Bence (Magyarország), Luis Frade (Portugália)

Balátlövők: Nikola Bilyk (Ausztria), Simon Pytlick (Dánia) Nikola Karabatic (Franciaország), Julian Köster (Németország), Martim Costa (Portugália), Borut Mackovsek (Szlovénia)

Balszélsők: Sebastian Frimmel (Ausztria), Emil Jacobsen (Dánia), Bjarki Mar Elísson (Izland), Rutger ten Velde (Hollandia), Alexandre Blonz (Norvégia), Hampus Wanne (Svédország)

Legjobb védők: Veron Nacinovic (Horvátország), Magnus Saugstrup (Dánia), Luka Karabatic (Franciaország), Julian Köster (Németország), Sipos Adrián (Magyarország), Oscar Bergendahl (Svédország)