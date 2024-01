– Érthető, hogy a szurkolók és a támogatók érmekben élik meg az eredményességet, ez egy kicsit átragad ránk is. De most az volt a fontos, hogy bebizonyítsuk, továbbra is jól prosperálunk, ott vannak a magyarok a döntőkben. Sikerült megmutatni, hogy érdemes bekapcsolni a televíziót. Persze nem az a kérdés, mint a Liu fivérek korszakában, hogy arany- vagy ezüstérem lesz, de azért hajtunk, hogy ezekből a döntős szereplésekből minél többet éremre váltsunk – értékelt az MTI-nek Bánhidi Ákos, a rövidpályás gyorskorcsolyázók szövetségi kapitánya, aki azt is hangsúlyozta, hogy a négy finálét négy különböző ember vagy váltó érte el, illetve a férfiak és a nők is két-két döntőben vettek részt.

Bánhidi Ákos szerint a kiemelés elejére kívánkozik Jászapáti Péter, aki egyrészt 1000 méteren ötödik lett, másrészt a férfi staféták elődöntőjében az egyéniben mindhárom távon győztes olasz Pietro Sighel megelőzésével fináléba segítette a magyar négyest, amely végül negyedik lett.

– Annak az útnak még csak az elején jár, ami a fiatal felnőttet és a felnőtt férfit megkülönbözteti egymástól. Könnyed mozgású, jó technikájú versenyző, akinek a legjobbak ellen is van keresnivalója. Ezeket most kezdi megélni pszichésen és mentálisan. Precíz és intelligens srác, aki nagyon sokoldalú és folyamatosan fejleszti önmagát – mondta Bánhidi, aki a 20 éves gyorskorcsolyázó vállsérülésére és kerékpáros balesetére utalva kiemelte, iszonyatos mélypontokról képes visszajönni köszönhetően a tudatosan felépített, elképesztő fizikai állapotának.

– Nyugodtan befűzheti a góllövő cipőt, mert van esélye gólt lőni – fogalmazott.