Két fiatal kézilabdázó eligazolt a Pick Szegedtől

Öt leggólerősebb játékosából kettőt is elvesztett az OTP Bank-Pick Szeged U21 férfi kézilabdacsapata, miután Varga Mihály és Hegedűs Patrik is eligazolt. Korábban már mindketten bemutatkoztak az NB I.-ben is.

Varga Mihály a tavaszi idényben már az NB I.-es Budakalász játékosa lesz. Forrás: a Budakalász Facebook-oldala

A tavaszi szezonban már az NB I.-es Budakalászt erősíti majd a 2003-as születésű Varga Mihály, aki az NB I./B-ben az OTP Bank-Pick Szeged U21 házi gólkirálya lett az ősszel 88 találattal. Varga a 2022–2023-as szezonban bemutatkozott szegedi mezben az NB I.-ben is, három meccsen öt gólt szerzett. A 20 esztendős Hegedűs Patrik pedig az NB I./B-s DEAC-ban folytatja a pályafutását. Ő az ősszel tizennégy mérkőzésen harmincnyolc alkalommal volt eredményes a másodosztályban. A Budakalász az NB I.-es tabella hatodik helyén áll, míg a DEAC tizedik az NB I./B-ben. Azt egyik játékos szerződésével kapcsolatban hozták nyilvánosságra a csapatok, hogy mennyi időre szólnak, illetve kölcsönbe vagy végleg távoztak a játékosok.

