Nincs idő a múlton rágódni, hiszen máris itt a következő feladat. Első számú irányítója, Ryan Woolridge nélkül is ugyan szoros meccset tudott játszani a Zalaegerszeggel, de végül nem tudta győzelemmel búcsúztatni az óesztendőt az SZTE-Szedeák.

Csupán négy pont döntött, és nem csak ez, hanem a tabella is megmutatja, milyen szoros is az idei NB I./A csoportos bajnokság. Közel a mezőny fele, öt csapat is hét győzelemmel és hét vereséggel áll, a harmadik Szolnok csak egyel több, míg a jelenleg kilencedik Pécs pedig csak egyel kevesebb győzelmet szerzett ennél az öt csapatnál. A Szedeák viszont most a liga egyik olyan csapatához látogat, amely nincs benne ebben a sűrű mezőnyben, hiszen az Alba Fehérvár csupán két vereséget szenvedett idén az eddig lejátszott 14 mérkőzésén.

A fehérváriak tavaly döntőt játszhattak a bajnokságban, és idén is jó eséllyel pályáznak az érmes helyek valamelyikére. Két vereségüket Debrecenben, valamint Szombathelyen szenvedték el – ebből is látszik, hogy a hazai mérlegük makulátlan, azaz mind a hét otthon lejátszott meccsüket meg tudták nyerni. Legutóbb a Budapesti Honvéd otthonában egy szoros, egylabdás meccsen diadalmaskodtak. A győztes kosarat az a James Dickey jegyezte, aki tagja volt a Szedeák bajnoki bronzérmes csapatának – a center 11.29-es lepattanó-átlagával vezeti a liga vonatkozó rangsorát, ám idéntől a fehérváriakat erősíti.

A Tisza-partiak ugyanakkor a szezon során többször is megmutatták már, hogy képesek a bravúrra. Ebben persze kulcsfontosságú lehet, hogy ott lehet-e a pályán Woolridge, hiszen az irányító fontos szerepet tölt be a csapatban, jelenléte egészen másképp alakíthatja a Szedeák játékát. Ami a közelmúltat illeti, a Szedeák szinte napra pontosan három éve nyerni tudott Fehérváron: 2021 januárjában 87–78-ra nyert a Gáz utcai csarnokban. A két csapat idei első mérkőzése komoly csatát, és végül Alba-győzelmet (98–102) hozott. A ma 18 órakor kezdődő mérkőzést az M4 Sport+ élőben közvetíti.