Több alkalommal is háromgólos előnybe került a Szeged a Honvéd ellen, de egyszer sem sikerült lezárniuk a döntőt a Tisza-partiaknak. A negyedik negyedben Leinweber kipontozódását követően viszont minden rossz összejött, a Honvéd végül megérdemelten állhatott fel a dobogó tetejére.

– Drámaian vesztettük el a döntőt, de csak pozitívan tudok az egészről nyilatkozni – kezdte a Délmagyarországnak Juhász Zsolt, az SZVPS vezetőedzője. – Fantasztikus, hogy eljutottunk a fináléig, büszkék vagyunk az elmúlt évek munkájára, amivel egy ilyen sikeres generációt kineveltünk, valamint vonzóvá tettük a klubunkat olyan játékosok számára, mint Danka, Bóbis vagy Sziládi. Óriási büszkeség nekünk ez az eredmény, de az SZVPS 25. születésnapját gyönyörű lett volna egy aranyéremmel ünnepelni. Most már azon leszünk, hogy az ifjúsági bajnokságban felálljunk a dobogóra – folytatta.

Úgy vélekedett, a Komjádi Kupa lejátszott huszonnégy negyedéből huszonháromban szinte tökéletesen játszottak, abban az egyben viszont minden rossz utolérte őket. Megpattanó lövések, rájuk nem jellemző centergól, az elsőszámú gólfelelős véleményes kipontozódása.

A szegediek egyik legjobbja a kapus Danka Benedek volt, aki az elődöntőben tizenhat, a döntőben tizennyolc védést mutatott be.

– Rengeteget dolgoztunk azért, hogy ott lehessünk a döntőben, a győzelemre is megvolt az esélyünk, de a végén valami elcsúszott. Részben balszerencsések voltunk, ami nálunk befelé, az a másik oldalon kifelé pattant, de a sport ilyen, meg kell birkózni ezekkel a helyzetekkel is. Sajnálom, hogy nem jött össze az aranyérem, de ha mondhatom így, nem baj, mert kellő motivációt jelent az OB I.-re, hogy ott okozzunk meglepetést. A Komjádi-fináléról is sokan úgy vélekedtek, könnyű meccse lesz a Honvédnak – jegyezte meg érdeklődésünkre Danka.

A juniorvilágbajnok kapus a Ferencváros elleni bajnokival kapcsolatban úgy fogalmazott, megtisztelő a zöld-fehérek ellen játszani, de mindent megtesznek, hogy egy izgalmassal meccsel térjenek vissza szurkolóik elé.