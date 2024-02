2016 nyarán igazolt Szegedre Balatonfüredről Bánhidi Bence, aki rögtön az első BL-meccsén a kezdőcsapatban találta magát 2016. szeptember 25-én. A Rhein-Neckar Löwen elleni összecsapás emiatt emlékezetes számára. A 28–28-cal befejeződött csoportmeccsen még nem szerezte meg első gólját, erre a következő, második fordulóig kellett várnia. Zágrábban nagyjából kétezer szurkoló, köztük száz szegedi szimpatizáns előtt két gólt szerzett. Így indult 21 évesen a BL-rekord felé.

Azóta több egyéni elismerésben is részesült, hiszen 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is megválasztották az Év magyar kézilabdázójának, de a 2020-as Európa-bajnokság álomcsapatába is bekerült. Magyar bajnoki címekből is begyűjtött már hármat a Pick Szegeddel, ahogyan Magyar Kupa-aranyéremből is van a vitrinjében.

BL-rekord

2022. március 2-án Elverumban vált a szegedi klub egyedüli BL-gólrekorderévé, amikor a meccs első gólját megszerezve lőtte meg 326. Bajnokok Ligája-találatát, amivel megelőzte az addig élen álló klublegendát, Jonas Källmant. 721 nap alatt pedig eljutott az újabb mérföldkőig, ugyanis szerdán este Aalborgban megdobta a 400 gólját is a Bajnokok Ligájában.

– Azért elcserélném ezt a rekordot egy pontszerzéssel, mert ötven percig erre minden esélyünk megvolt, a hajrában viszont rossz döntéseket hoztunk, amit dán ellenfelünk gólokkal büntetett – nyilatkozta a rekordot illetően Bánhidi a klubhonlapon.

A Szeged tizenhárom ponttal továbbra is az A csoport ötödik helyét foglalja el. Legközelebb jövő szerdán 18.45-től a német THW Kiel ellen nyílik alkalma Bánhidinak ismét gólszerzésre a BL-ben, valamit a Picknek, hogy gyarapítsa pontjait és bebiztosítsa továbbjutását. Az NB I.-ben viszont már szombaton 18 órától pályára lép az ötszörös magyar bajnok a Fejér-B.Á.L. Veszprém ellen.

Motiváló érdeklődés

– Jó volt olvasni, hogy a felső szektort is meg kellett nyitni a német rekordbajnok elleni összecsapásunkra, mert a szurkolóinkkal együtt biztos vagyok benne, hogy kiharcoljuk a győzelmet. Visszatérve a 400-as rekordra, természetesen jóleső érzés első szegedi játékosként elérni ezt a csodás gólszámot. Viccesen meg is jegyeztem, hogy ebből legalább a felét két játékossal a nyakamban lőttem be… Most a legfontosabb feladatunk, hogy felkészüljünk a következő kihívásokra, bizonyítottuk már ebben az idényben, képesek vagyunk egy-egy vereség után is felállni, és megnyerni fontos meccseket – fogadkozott az OTP Bank-Pick Szeged és a magyar válogatott világklasszis beállója.

A Pick Szeged 5000. BL-gólját is ő szerezte 2019-ben az ukrán Motor Zaporizzsja ellen.