A hazai 5:1-es siker után várható volt, hogy nem lesz gond, azaz a Szegedi TE sikerrel veszi majd a tekecsapat magyar kupa nyolcaddöntőjének párharcát a Szank ellen.

A két szuperligás együttes második találkozója is hasonlóan alakult, mint az első. A szegediek közül három játékos, Karsai László, Szél Tibor és Kiss Norbert is hozta a saját meccsét, ráadásul egyaránt szettveszteség nélkül, 4:0-val. Az egyetlen vereséget Ács Tamás szenvedte el, de ez már nem igazán számított, mivel a Tisza-partiak ezt a találkozót is 5:1-re nyerték meg.

Érdekesség, hogy a bajnokságban megint Szankon újra összecsap a két együttes majd március 23-án is.

A szegediek a hétvégén megint utaznak, hiszen a szuperliga újabb fordulójában a Szentgotthárd otthonában szerepelnek. A meccs egyáltalán nem lesz egyszerű, hiszen a hazaiak veszélyes ellenfélnek számítanak.

Férfi tekecsapat magyar kupa, nyolcaddöntő, visszavágó, végeredmény: Szank–Szegedi TE 1:5 (2252:2414)

A párok: Mózer L.–Karsai L. 0:1 (0:4, 524:617), Kállai Z.–Szél T. 0:1 (0:4, 548:598), Rávai V.–Kiss N. 0:1 (0:4, 566:613), Tóth Bagi J.–Ács T. 1:0 (2:2, 614:586).

Továbbjutott: kettős győzelemmel a Szegedi TE.