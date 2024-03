Az előző bajnoki mérkőzésen, a 16. fordulóban a KÉSZ-St. Mihály-Szeged hazai pályán, a Szent Gellért Fórumban sokáig pariban volt az éllovas Ferencvárossal, hiszen a vendégek csak a második félidő elején tudták megszerezni a vezetést. Igaz, aztán már sima lett a találkozó, hiszen a zöld-fehérek 3–0-ra nyertek.

Ezúttal sem vár egyszerű feladat a lányokra, hiszen a tabella második helyezettje, a Győr otthonában szerepelnek majd a szegediek.

A Tisza-parti mérkőzésen meggyőző, 4–0-s sikert arattak a kisalföldiek, és most is a meccs esélyesei, ám ha a Fradi elleni mérkőzéshez hasonló, fegyelmezett játékot mutatnak majd be a szegedi lányok, akár sokáig is nyílt meccset játszhatnak a bajnokság egyik leggólerősebb csapata ellen.

A Győr keretében megtalálható a szegedi származású válogatott védő, Savanya Csilla is, aki az előző fordulóban az Astra ellen győztes gólt szerzett.

A mérkőzés szombat 15 órakor kezdődik Győrben.