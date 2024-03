A holnapi Bajnokok Ligája-mérkőzéssel megkezdődik a tavaszi Szeged–Veszprém rangadók sorozata. A nemzetközi porondon kétszer biztosan megmérkőznek egymással a felek, majd legközelebb erre az NB I.-es alapszakaszmeccsen lesz lehetőség április 19-én 20 órától. Amennyiben sikerrel veszi mindkét csapat a magyar kupa-elődöntőt – a Szeged a NEKA-val, a Veszprém a Dabassal játszik – május 18-án, akkor 19-én a döntőben ismét keresztezhetik egymás útját Tatabányán. Szinte biztos Szeged–Veszprém párosítás lesz a bajnoki döntőben is, amely az egyik fél második győzelméig tart majd. Így tehát akár úgyis alakulhat a tavasz, hogy a két magyar gigász akár hétszer is találkozhat még.

Az ősszel a magyar bajnokság alapszakasz-mérkőzésén játszott már egymással a Pick Szeged és a Veszprém a Pick Arénában. A mérkőzés a vendégek 30–25-ös győzelmével ért véget. Azóta még inkább összecsiszolódott Kárpáti Krisztián vezetőedző kezei között a szegedi keret, amely már megmutatta, hogy képes meglepetésekre. Nagy különbségű győzelmet arattak az Aalborg ellen, pontokat raboltak a tavalyi döntős Kielcétől, idegenbeli nagy vereség után itthon legyőzték a Kolstadot. Bizonyos fokú kétarcúság viszont olykor jellemző a Tisza-parti együttesre, amely az elmúlt két találkozóján az olimpiai selejtezőt követően négy alapemberére sem számíthatott. A Veszprém elleni bravúrhoz viszont nagy szüksége lenne Kárpátinak arra, hogy a Bánhidi Bence, Mario Sostaric, Miguel Martins és Matej Gaber négyesből többen is visszatérjenek. Ezt erősíti, hogy a támadásokban leginkább használt két beállója – Bánhidi és Gaber – is ezt a listát erősíti.

Összességében viszont elmondható, hogy a szegedi védelem parádés teljesítménye elengedhetetlen lesz, mert amennyiben nem sikerül hatástalanítani a két francia világklasszist, Nedim Remilit és Ludovic Fabregast, akkor a bajnoki címvédő a BL-ben is felülkerekedhet.

Fájdalmas visszaemlékezni szegedi szempontból az előző idény Szeged–Veszprém-párharcára a Bajnokok Ligájában. A Tisza-partiak támadásai gyakorlatilag csődöt mondtak az első felvonáson és a Veszprém 36–23-ra győzött Szegeden. A visszavágó kiélezettebb volt, de azon is nyert a Veszprém 38–33-ra, majd a kupadöntőben és a bajnoki döntőben is felülmúlta a Picket.Az idei BL-kiírásban közel volt ahhoz a Telekom Veszprém, hogy egyenes ágon kvalifikálja magát a negyeddöntőbe, de az erről döntő utolsó csoportmeccsen kikapott a Magdeburgtól otthon. Imponálóan Barcelonában és Magdeburgban is győztek a csoportkör során, de több meglepő vereség is becsúszott, így vereség Plockban, illetve a GOG otthonában, valamint a Barca és a Magdeburg is visszavágott Veszprémben.