Labdarúgás, Budapest. Fordulatokban gazdag mérkőzésen egy pontot szerzett a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a BKV Előre otthonában.

Az első félidő felénél ugyan kétgólos hátrányba kerültek a szegediek, hogy aztán a szünet után két perc alatt eltüntessék ezt. Sőt, Lestyán góljával már a vezetés is megvolt, és Sándor kiállítása után emberhátrányba is kerültek a Tisza-partiak, de tíz emberrel is tudták növelni az előnyüket, 2–4.

Nem sikerült azonban megőrizni a kétgólos előnyt, miután a rendes játékidő utolsó perceiben a csereként beszállt Ihos szépített, majd a mindent egy lapra feltevő hazaiak a ráadás pillanataiban egy büntetőhöz jutottak, amit Kerék gólra is váltott.

Az egy ponttal nincs lényegesen kisegítve a szegedi csapat, és csalódott is lehet, hogy kétgólos előnyét nem tudta megtartani – főképp annak tükrében, hogy a Kecskemét II. szintén döntetlent játszott, a Martfű pedig kikapott a Hódmezővásárhelyi FC-től. Nem tudta tehát kihasználni a riválisok pontvesztését a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II., amely maradt a kiesést jelentő, 14. helyen, hátránya pedig három pont a KTE II.–Martfű duó mögött.

A következő fordulóban a második helyen álló ESMTK-t fogadja a csapat.

BKV Előre–Szeged-Csanád GA II. 4–4 (2-0)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 26. forduló. Budapest, BKV Előre stadion, vezette: Maml Zoltán (Domján, Tóth Cs.).

BKV Előre: Horváth G. – Reizer, Balogh Mi. (Ihos, 74.), Forgács, Szabó N., Kubó, Mudri (Takács, a szünetben), Kesselbauer (Szántó, 92.), Dani (Zoboki, 74.), Kerék, Balogh Má. Edző: Balogh Béla.

Szeged-Csanád GA II.: Onódi – Burai, Berta, Sándor, Lestyán, Doncsecz (Maronyai, 72.), Vladul (Fábiánkovits, 84.), Bakó (Dudás, 72.), Nagy D., Gyuga, Pataki. Edző: Bilics Igor.

Gólszerzők: Kerék (23, 27., 96., a harmadikat 11-esből), Ihos (88.), ill. Pataki (56., 85.), Doncsecz (58.), Lestyán (70.).

Kiállítva: Sándor (78.).