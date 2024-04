Az elmúlt hétvégén a Budai Farkasok otthonában aratott 31–18-as győzelmével a Győr matematikailag is bebiztosította feljutását az első osztályba. Ezt követően ma reggel a zöld-fehérek bejelentették első igazolásukat a következő szezonra, amelyet már az NB I.-ben kezdenek meg. Bombac 2014 és 2016, majd 2018 és 2024 között erősítette az OTP Bank-Pick Szegedet.

Bombac poszttársa a 23 éves Mátés István lesz, aki jelenleg a Győr házi gólirálya az NB I./B-ben 136 találattal.

– Nagyon izgatott vagyok, hogy nyártól csatlakozhatok egy újjá épülő, nagy múltú Klubhoz. Személyesen már nagyon várom, hogy megismerhessem új csapattársaimat, az egész stábot a szurkolókat és magát Győrt. Egy ambiciózus klubhoz csatlakozom, ahol nem csak a csapat, hanem Győr városa is éhes arra a sikerre, hogy az ETO a legmagasabb osztályban újra csillagként tündököljön a férfi kézilabdában. Az előzetesen folytatott tárgyalások alapján teljesen biztos vagyok abban, hogy a klub magas célokkal és elvárosokkal áll a jövőre nézve. Szeretem a kihívásokat és örömmel veszek részt a célok megvalósításában. Boldog vagyok, hogy karrieremet továbbra is Magyarországon folytathatom, egy olyan városban, ahol a kézilabda sportágnak nagy hagyománya és nagy tisztelete van mind női, mind pedig férfi vonalon is. A győri férfi kézilabdának múltja van, de én személy szerint azon fogok dolgozni, hogy stabil jövője is legyen. Ezen fogunk dolgozni közösen együtt a következő szezonban. Találkozzunk a Magvassy Mihály Sportcsarnokban a mérkőzések alkalmával a következő szezonban – nyilatkozta bemutatása kapcsán a következő csapatának honlapján Dean Bombac.