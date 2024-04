A labdarúgó NB II. legtöbb színes lappal rendelkező csapata érkezik a Szent Gellért Fórumba vasárnap 17 órától a bajnokság 28. fordulójában. A statisztikák alapján a szombathelyi Haladás a sárga (65-ször mutatták fel a játékosainak) és a piros lapok (6 alkalommal állítottak ki vasi labdarúgót eddig) területén is első a mezőnyben – mondhatjuk, hogy kétes dicsőség.

A szegediek ennél sokkal jobb mutatókban vezetnek statisztikát: egyrészt a legkevesebb gólt kapták (17-et), illetve a legtöbb kapott gól nélküli mérkőzést is magukénak tudhatják (16-szor nem vette be az ellenfél a hálójukat).

– A Honvéd elleni fontos győzelmet követően feltöltődve vághatunk neki az újabb kihívásnak. Egy rendívül agresszív csapatot fogadunk. A Haladás eredménycentrikusan futballozik és mindemellett számos helyzetet kialakít. Fel kell készülnünk arra, hogy nyomás alatt is jó teljesítményt nyújtsunk. Gyorsan kell döntenünk a pályán. A labda nélküli mozgás és az üres területek támadása mellett a védekező reakció is hangsúlyos. Hiszem, hogy megvan a kapacitásunk erre és a szurkolóink támogatásával sikeresek lehetünk, még akkor is, ha egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. – nyilatkozta Alekszandar Sztevanovics, a Szeged-Csanád GA vezetőedzője.

A labdarúgó NB III. Délkeleti csoportjában szereplő mindkét Csongrád-Csanád vármegyei alakulat vasárnap 11 órától lép pályára, és mindkettő nyerhető meccsen szerepel. A Hódmezővásárhelyi FC Kecskeméten a helyi NB I.-es tartalékegyüttes ellen játszik. Az utóbbi időszakban a hazaiak többször is bátran engedtek el az első osztályú keretből labdarúgókat az NB III.-ba (például Májer Milánt, Leonit, a felépült Nikitscher Tamást, Banó-Szabó Bencét), és ha ez most is így alakul, akkor nagyon nehéz dolga lesz Antal Krisztián együttesének.

A Szeged-Csanád GA II. alsóházi rangadót játszik Budapesten, a Honvéd II. ellen, és ha netán nyerne, illetve a HFC is győzne, még közelebb kerülne a bent maradáshoz a Tisza-parti csapat. Bilics Igor együttese jó formában várhatja a 24. fordulót, hiszen idén már 10 pontot szerzett az NB III.-ban.