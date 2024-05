Nagy volt az öröm szombaton este az SZTE-Szedeáknál, hiszen kecskeméti sikerével bebiztosította jövő évi élvonalbeli tagságát a klub. Pedig három perccel a vége előtt még nyolc ponttal a Kecskemét vezetett, de ekkor jött Ryan Woolridge egymás után szerzett két hárompontosa (a szegedi irányító az egész szezonban összesen nyolcat dobott be távolról), ami megindította a szekeret, és végül Bognár Kristóf visszapöcizett labdája után a vezetést is átvette a csapat, amelyet már meg is őrzött a végéig.

– Mindkét oldalon érződött a mérkőzés tétje, mindkét csapatnak voltak jó és rosszabb periódusai. A legfontosabb az volt, hogy a végén együtt tudtunk maradni, folyamatosan pozitívan mentünk a pályára, az utolsó pár percre összeállt a védekezésünk. Azokban a pillanatokban tudtunk még egy lapáttal rátenni, ennek köszönhető a győzelem. Büszke vagyok a srácokra, nagyon értékes győzelmet szereztünk, hiszen bennmaradtunk! Meg kell köszönjem a szegedi szurkolóknak ezt a fajta fanatizmusát, hogy eljöttek Kecskemétre is, és végig szurkoltak és kiálltak mellettünk! – mondta a mérkőzést követően Simándi Árpád, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

A végén jöhetetett a szegedi öröm, a vendégszektort teljesen megtöltő Szedeák-szurkolók közé kifutó Woolridge-on is látszott, milyen feszültség szabadult fel azzal, hogy az utolsó két forduló eredményeitől függetlenül már biztosan bennmaradó a Szedeák.

– Hullámzó mérkőzés volt, de nem adtuk fel akkor sem, amikor hátrányban voltunk. Nagyon keményen küzdöttünk nem csak a mai meccsen, hanem az egész szezonban azért, hogy meglegyen a bennmaradás, és boldogok vagyunk, hogy ezt most sikerült elérnünk – összegzett Noah Locke, a Szedeák játékosa.

A Tisza-partiak ezzel már nyugodt helyzetből várhatják a szezon utolsó hetét, a Kecskemétre pedig egy élet-halál harc vár majd szerdán, hiszen az a Kaposvár érkezik majd hozzájuk, amelynek a szerdai meccs lesz az utolsó lehetősége arra, hogy életben tartsa bennmaradási reményeit.

– Gratulálok a Szegednek, rászolgáltak a győzelemre. Woolridge két triplája visszahozta őket a meccsbe, ritmust fogtak, és fordítani tudtak. Tudtuk, hogy a maradék három meccsből kettőt nyerni kell. Ezt a feladatot még lehet teljesíteni, de nyilván nem esik jól az embernek, hogy egy ilyen végjátékban marad alul, mikor sokáig vezet – nyilatkozta Sztojan Ivkovics, a Kecskemét edzője.

A Szedeákra tehát egy könnyed szezonzáró hét vár, amelynek már csak a helyezések szempontjából lesz tétje: még a kilencedik helyen is végezhet a gárda, de ehhez bizonyára Oroszlányban és Kaposvárott is nyernie kell.