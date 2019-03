Felújítják Szegvár főutcáját és a hidat is

– Több nagy beruházás is zajlott tavaly a településünkön – mondta Gémes László, Szegvár polgármestere. – A központi iskolánk teljesen megújult. Kicseréltük a nyílászárókat, hőszigetelést kapott az épület. Korszerűsítettük a fű- tést is. A sportcsarnokunk is energetikai felújításon esett át. Ezekre a munkákra a területi operatív pályázaton nyertünk több mint 200 millió forintot. Ehhez a pénzhez nem kellett önerőt tennünk. Csak azért tudtunk kijönni az összegből, mert önkormányzatunknak van egy építőipari cége. Ezt egyébként in-house beruházásnak nevezik.



Az óvodára 2018-ban mintegy 130 millió forintot költöttek. A gyermekintézményt bölcsődével bővítették. Az óvodai konyha kapacitását is növelik – ez idén nyáron készül el, hogy a gyermekek ellátása nevelési év közben zavartalan maradhasson. Az óvodára és az egyik iskolaépületre napelemeket szereltek fel, hogy minimálisra csökkentsék az áramellátás költségét. A napelemeket rövidesen beüzemelik.



– Tavaly két nagy utcaszakasz burkolatát újítottuk fel itt, Szegváron. Az Arany János és a Hunyadi utcában is mintegy 800-800 métert aszfaltoztunk. Az elmúlt évben elkészült a Tiszára vezető út és a híd felújítása is, ami 240 millió forintba került – folytatta a polgármester.



A közmunkaprogram segítségével a plébánia előtt rendbe tették a parkolót és a járdát. Az új iskola udvarán a kézilabda-szövetség segítségével kültéri kézilabdapályát építettek.



– A központi játszótéren parkosítottunk. Az elmúlt évben a püspökség és az EMMI segítségével hozzáláttunk a katolikus kör felújításához is, ami március 31-ére készül el.



Idén tovább fejlődik Szegvár. – Nagy munka előtt állunk. A területi operatív program támogatásával a főutcánk a Kórógy-híddal együtt végig megújul. A beruházás részeként a piactér környezetében épül egy körforgalom is.

A munka közel félmilliárd forintba kerül. A tervek szerint áprilisban lát hozzá a kivitelező, és még a nyáron befejezi. Időjárástól függően, hamarosan kezdjük az egyik külterületi utunk, a Jakó út felújítását is. A Vidékfejlesztési Programon nyertünk rá 100 millió forintot. A közel 4 kilométeres szakasz erősített útalappal szórt, köves burkolatot kap. A Tiszai utat és a Híd utcát köti majd össze.



Ugyancsak ebben az évben az óvoda elé parkolót is építenek. A Magyar Falu programban pedig egyebek mellett belterületi utak, a kendergyártól a vasútállomásig vezető járda, az orvosi rendelő és az önkormányzati bérlakások felújítására is pályáznak.



A többi polgármesterhez hasonlóan Gémes Lászlót is megkérdeztük, indul-e ősszel a polgármester-választáson. Azt válaszolta, hogy polgármesterként képzeli el a következő ötéves ciklust is.