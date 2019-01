Járkálni kell a lakásban, vagy kimenni az udvarra: ígérik, tavasztól már Szikáncson is lesz térerő

Mogyorósi Károly szerint az udvaron, utcán jobb a térerő, mint az otthonokban. Fotó: Kovács Erika

Az új víztorony hozza meg a megoldást Szikáncson.Fotó: Kovács Erika

– Túl sokszor nem szoktam telefonálni. De ha mégis, akkor bizony vannak gondok. Sokszor az udvarra is ki kell mennem, hogy halljam, amit mondanak nekem – mesélte a Szikáncson élő Mogyorósi Károly. Elmondta, odabent akadozik a vétel, olyan, mintha a ház „leszigetelné". Szerinte az udvarra rohangálás nem kellemes például hidegben vagy szélben, esőben, hóban.– A házban vannak szobák, ahonnan egyszerűen nem lehet telefonálni. Ha olyan helyen marad a telefon, akkor még a hívást sem veszem észre. Van, hogy járkálni kell a lakásban kezemben a telefonnal, hogy térerőt találjak valahol – erről Vajda Roland beszélt. Azt mondta, ha az ugyancsak szikáncsi barátját hívja, és csak kisípol a mobilja, akkor tudható, hogy ő is rossz szobában hagyta.– Én rendesen hallom, ha hív a fiam Vásárhelyről, igaz, mi vodafone-osok vagyunk – említette meg Óré István.– Harmincas telefonszámom van, borzalom telefonálni itt, Szikáncson! Nincs jel, járkálok a telefonnal, mint még a mobilozás hőskorában, hátha legalább egy-két csík megjelenik a mobilon – mondta Szabó Sándor. Hozzátette: hallotta, hogy lesz majd javulás. Jó lenne, ha ez minél hamarabb bekövetkezne, mert ők is annyit fizetnek a szolgáltatásért, mint azok, akiknek nem kell futkosniuk a térerőért.– Már évekkel ezelőtt jelezték a szikáncsi lakosok, hogy akadozik a szolgáltatás az otthonaikban – tudtuk meg Benkő Zsolttól, külterületekért felelős önkormányzati képviselőtől. Közölte: az önkormányzat a panasszal még Almási István polgármester idejében kereste meg a szolgáltatót. A megoldás akkor kezdett körvonalazódni, amikor kiderült, hogy az ivóvíz-rekonstrukciós programban víztorony épül Szikáncson. A torony elkészült. Most már van hová helyezni a szükséges erősítőket. – Tájékoztatást kaptunk, hogy elindították a tervezést, információink szerint tavasszal helyezik fel a berendezést, ami jelentősen javítja majd a szolgáltatás minőségét – közölte a képviselő.