Jobbikos képviselő fia fenyegette az Echo Tv operatőrét Vásárhelyen

Mint arról lapunk is beszámolt , a Fidesz vasárnapi sajtótájékoztatóját Márki-Zay Péter szimpatizánsai zavarták meg. A sajtótájékoztató után pedig egy férfi inzultálta az Echo Tv operatőrét. Fenyegető mozdulatokat tett, és azt kiabálta: „Ki engedte meg, hogy engem... Takarodj innen! Rád verek olyat, hogy besz..sz, b.... meg!"A közösségi oldalon híre ment, hogy az említett férfi Molnár Lászlóné, a Jobbik önkormányzati képviselőjének fia. Megkeresésünkre a képviselőnő megerősítette, az ő fia látható a felvételen.– A fiam nem fenyegette meg a kameramant, csak annyit mondott neki, miért nem keres magának valami tisztességes foglalkozást. Erre az operatőr előkapta a kameráját, és a képébe dugta. Ezen gurult be. Nehogy azt higgye bárki, hogy megijedünk attól, hogy ő kameráz minket. A fiam sem ijedt meg, és bizonyára vállalja a véleményét – tette hozzá.Molnár Lászlóné azt is mondta, menjen el az operatőr, végezzen el egy hegesztőtanfolyamot. Tisztességes szakma, sok pénzt kereshet vele, „akkor nem kell lejáratni magát ilyen alantas dolgokkal".Az Echo Tv stábja nem kívánt Molnár Lászlóné szavaira reagálni, csupán annyit fűztek hozzá, ők egy sajtótájékoztatóra érkeztek, és a munkájukat végezték.