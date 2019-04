Kampányhangulat volt a hódmezővásárhelyi közgyűlésen

Az alapítványok beszámolói is indulatokat korbácsoltak, és minden korábbi ügy – tao-pénzek, Nagy Ernőnek és lányának lakásügye, babakötvények, az előző városvezetés adósságainak fizetése, Kis Andrea alpolgármester Zuschlag-ügybeni érintettsége – újra felszínre került, ami kirohanásokat, parttalan vitákat generált, segítve ezzel a közgyűlés 11 órásra nyúlását.

– Azt hiszem, jött valaki

A március 29-ei rendkívüli közgyűlés folytatásaként elfogadták a Vásárhelyi Valóság szerkesztőbizottságának feltöltését, a távozottak pótlására. Soós Csilla és Grezsa Ferenc helyére, a Fidesz–KDNP delegáltjaként Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum és Árva László, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója került.Az ezt rögtön követő rendes közgyűlés Benkő Zsolt (Fidesz–KDNP) interpellációjával kezdődött. A polgármesteri választ, hogy a szerződéssel minden rendben, és végre újra van gazdája az épületnek, a képviselő, majd a szavazás során a frakció sem fogadta el.Azért érdemi munkát is végeztek a képviselők. Döntöttek a trianoni emlékmű felállításáról a Kossuth téren, a batidai kastélyhoz vezető, 2016-tól elkerített önkormányzati út eladásáról, visszamenőleges használati díjjal. A Modern Városok Programban szereplő 117 kilométeres külterületi kerékpárút útvonalainak megszavazását Hegedűs Zoltán (Fidesz–KDNP) a turisztikai ügynökség jóváhagyásához kötötte. A voksolásnál kis híján mégis meglett a többség: 6 igen (a fideszes Grezsa István is megszavazta), 2 nem és 5 tartózkodás mellett.A közgyűlést követően Hegedűs Zoltán sajtótájékoztatóján a május 26-ai EP-választás tétjét, a belső ellenőrzési csoport 2018-ra vonatkozó beszámolóját és a trianoni emlékművet emelte ki, utóbbinál megjegyezve, sajnálatos, hogy Kis Andrea és Molnár Lászlóné (Jobbik) nemmel szavazott. Meg kell még említeni Kószó Pétert (Fidesz–KDNP), akinek az egyik hozzászólásánál letelt az 5 perc, amit csengő is jelzett:– jegyezte meg. Ezen, pártállástól függetlenül mindenki jót derült.