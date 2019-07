Mi lesz veled, Rolandring?

Méltatlan állapotban van a motokrosszpálya. FOTÓ: IMRE PÉTER

Úgy tudjuk, utoljára tavaly­előtt hazai és nemzetközi motokrosszviadalokat, bajnoki futamokat rendeztek dombjain, ugratóin. A Rolandring akkor még bekerült a versenynaptárba. Most összeszorul az ember szíve, mikor látja, gaztengerré vált, minden pusztul rajta.A Rolandring nem sima küzdőtér, emlékhely is. A motokrossz vásárhelyi atyja, motorja Czuczi Győző volt, idén januárban, 82 évesen hunyt el. Fia, Czuczi Roland 1988-ban egy kisrepülőgéppel nagyon fiatalon, 23 évesen balesetben életét vesztette. Az édesapa javaslatára hozták létre a Czuczi Roland Sportalapítványt, amely az autó- és motorsport, valamint Vásárhely legjobb sportolóit 12 éven keresztül jutalmazta. A tehetséges vásárhelyi motokrosszversenyző – és most már édesapja – emlékét őrzi a város határában kialakított pálya, a Rolandring, amely 1993-ban lett városi tulajdon.Érdeklődésünkre a vásárhelyi önkormányzatnál azt közölték: a városnak pillanatnyilag annyi a köze a területhez, hogy évente egyszer – a hód-tavi (rock) csata előtt – levágják ott a füvet. A Czuczi családot is elértük, annyit mondtak, az idei hód-tavi csata előtt ők nyíratták le a füvet, a bozótost a szükséges részen.Hosszú távon olyan megoldás kellene, ami újra élő, működő versenypályává varázsolná a ringet, emlékezve ezzel a motokrossz vásárhelyi atyjára, Czuczi Győzőre és fiára, Rolandra.