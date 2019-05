Nincs B bolygó, nincs B terv - A klímaváltozásról tanácskoztak

A Nincs B bolygó, nincs B terv című projekttel a klímareferens-hálózat célja, hogy felhívják a figyelmet az éghajlatváltozás várható hatásaira, a kockázatcsökkentés helyi lehetőségeire. A projektet az Európai Unió Fejlesztési Oktatás és Figyelemfelkeltés (DEAR) programja segítségével valósítják meg, amelyben Magyarország mellett részt vesz Olaszország, Németország, Spanyolország és Portugália is.



A vásárhelyi konferencia címe KLI-MA - változtass! volt. A rendezvény vendégeit Bozókiné Szabó Ildikó, a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda Szabadság téri Telephely Óvoda szakmai vezetője, az Országos Klímareferens Hálózat szemléletformálási tagozatának vezetője és Kis Andrea, Hódmezővásárhely alpolgármestere köszöntötte.



– Célunk, hogy a klímatudatos magatartás épüljön be az emberek mindennapjaiba, és ezt már az óvodában kell kezdeni – hangsúlyozta Váradi Zsuzsa, az Országos Klímareferens Hálózat elnöke.

A konferencián szó esett a szervezeti kartonlábnyom-számításról, a klímaváltozás hatásairól az Alföldön. Előadás hangzott el vizeink állapotáról, bemutatták a hulladékcsökkentési programot és a Klímanócskák akcióban – szemléletformáló óvodai programcsomagot is.