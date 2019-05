Sokba kerül a mindennapi betevő az erzsébetieknek

Hónapok óta lakat van az erzsébeti bolton. A településrészen sok az idős ember, akik a szomszédok segítségével tudnak kenyeret venni.Fotó: Kovács Erika

Hódmezővásárhely-Erzsébetre csütörtökön délelőtt gördült be a jégkrémeskocsi. Ahogy a helyiek meghallották a jól ismert zenét, sorra álltak ki az út mellé. Nemcsak fagyit lehet ugyanis kapni az autóból, hanem fagyasztott hústermékeket és zöldségeket is. Más lehetőség jelenleg nincs a faluban, hogy élelmiszert vegyenek az emberek. A bolt hónapokkal ezelőtt bezárt.– Én már 89 éves vagyok. Nem tudok bebuszozni Vásárhelyre. A szomszédom a porcelángyárban dolgozik. Amikor végez, bemegy a városközpontba bevásárolni magának és nekünk is – tudtuk meg Petrecz Sándorné Erzsike nénitől.– Hetente kétszer, hét elején és a vége felé megyek bevásárolni Vásárhelyre. A buszozással együtt legalább két óra elmegy rá. Amíg helyben volt a bolt, addig csak 10 percig tartott – sorolta Szakács Sándor. Két másik férfi szerint az, hogy helyben nincs bolt, jelentősen megdrágítja a bevásárlást, hiszen oda-vissza 620 forint a buszjegy.– Hogy üresen áll a bolt, annak magam sem örülök. A legutóbbi bérlők sikertelenül működtették, ezért nem kívánták meghosszabbítani a szerződésüket – tudtuk meg a tulajdonostól, Fekete Ferenctől.– Szeretnénk újranyitni, ezt eredetileg március 1-jére terveztük. A leendő eladónk, egy helyben lakó hölgy azonban nyitás előtt két héttel visszalépett. A fizetése egyébként bruttó 200 ezer forint lett volna. Azóta sem sikerült dolgozót találni.Fekete Ferenc azt mondta, bármilyen megoldásban partnerek lennének, hogy a bolt újra működjön. Akár eladnák az épületet, vagy bérbe adnák, de ők is működtetnék, ha találnának egy 8 és egy 4 órában foglalkoztatott eladót.