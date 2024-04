„AJÁNDÉK NAPELEMMEL! Ha modern, letisztult, jó elrendezésű házra vágysz, ahol mindenkinek van elég hálószoba és kényelmes lakótér, megtaláltad az új otthonod.

A ház idei átadással, kulcsrakészen lehet a Tiéd, melyben már csak a konyhabútort kell megálmodnod. A házat a jól megtervezettség jellemzi. Helyiségei az előszobából nyílnak, 3 hálószoba, a mosókonyha és a külön kézmosós wc egymás után helyezkednek el. A szobák félszobák, de jól berendezhetőek. A kifejezetten tágas, amerikai konyhás nappalinak az oldalkertre és a hátsó kertre is néznek az ablakai. Benapozása tökéletes, D-Ny-i fekvésű, a nap nagyrészében napos, így mindig világos. Kényelmes, tágas, egy étkezőrész is elfér benne. A fürdőszoba kádas, két mosdóval látták el. A negyedik hálószoba a nappaliból nyílik, az udvar felé néz. Ha nincs ennyi hálószobára szükséged, igény szerint a szobák összenyithatóak vagy gardróbként, dolgozóként is használhatóak.