Szombaton lesz az adatvédelem nemzetközi napja, amelyet az Európa Tanács hívott életre 2007-ben azért, hogy az emberek érdeklődését jobban ráirányítsák az adatvédelmi ismeretekre, jobban megismerjék az adatvédelemhez kapcsolódó jogaikat.

Nos, a 16 évvel ezelőtt útjára indított kezdeményezés célja nagyon jól hangzik, azonban jelentősen átalakult ennyi idő alatt az életünk, odajutottunk, hogy csendes beletörődéssel tűrünk lényegében minden jogsértő adatkezelést. Ahhoz ugyanis, hogy az okostelefonunkat tudjuk arra használni, amire megtervezték, tehát a telefonáláson kívül internetezni is tudjuk rajta, minden egyes alkalmazásnak engedélyt kell adnunk legalább arra, hogy hozzáférjen a névjegyzékünkhöz, a fotóinkhoz és a videóinkhoz. Ha csak ezeknek a használatát engedélyezzük az alkalmazásnak, már nem vagyunk biztonságban. Látják a telefonban tárolt képeket és videókat, de hozzáférnek a családtagjaink, ismerőseink telefonszámához is.

Persze, most felmerülhet sokakban az, hogy üldözési mániám van, de ha rögtön átgondoljuk azt, hogy azok az alkalmazások, amelyeknek engedélyt adtunk a mikrofonhoz való hozzáféréshez is, majd egyetlen egyszer kimondtuk a csokoládé szót, egyből a csokival kapcsolatos hirdetéseket teszik elénk. Arról már nem is beszélve, hogy az állítólagosan szupertitkos üzenetváltásainkban használt szavak kapcsán is ez a helyzet.

És ha már engedélyek, nem mehetünk el a néhány héttel ezelőtt napvilágot látott hír mellett sem, miszerint a Facebookot tulajdonló techóriás, a Meta jogtalan módon kért engedélyt a felhasználóktól arra, hogy személyes adataikat felhasználják a Facebookon és Instagramon található hirdetések személyre szabásához. Csak néhány apróság, ami jól mutatja, hogy az adatvédelemnek nem csak nap kellene, hanem működnie kellene rendesen.