Cipősdoboz

Holnap, advent első vasárnapjával hivatalosan is kezdetét veszi a karácsonyi időszak. S bár tudom, hogy a trendeket követve ilyenkor már rég fényárban és ünnepi díszben úszik minden, engem mégis kiráz a hideg az október elején felállított karácsonyfáktól. Bajom egyébként nem az ünneppel van, bár volt már példa arra is az életemben.



A háttérzaj zavar, ami akkora, és olyan korán kezd el felerősödni, hogy mire eljutunk karácsonyig, már megsüketültünk tőle. A négy hét, amit az adventi időszak kínál, szerintem tökéletesen elég lenne a ráhangolódásra, és abban sem vagyok biztos, hogy sokkal kevesebb pénzt hozna.



Egy ideje, ha tehetem, kerülöm a plázákat, bevásárlóközpontokat ebben az időszakban, és lehetőség szerint olyan programokat találok ki, amelyek lassulni segítenek. Nem azért mondom ezt, mert azt hiszem, hogy én tudom a legjobban, hogy az egyes embereknek hogyan is kéne készülniük az év végére. Egyet tudhatok biztosan: azt, hogy nekem mire van szükségem – és az se most, se máskor nem a fejvesztett rohanás az utolsó „legmenőbb telefon akárhányért".



Persze azért mégis sejtem, nem vagyok ezzel egyedül. Sőt, megkockáztatom, a csendesen szenvedők talán nem is a kisebbséget alkotják. Tudom, a felhajtást teljes mértékben kikerülni lehetetlen, így ha már muszáj mindenkinek kivennie belőle a részét, akkor az legyen tényleg öröm.



Nálunk idén nem kapnak ajándékot a felnőttek. Senki. Helyette mindenki segíthet örömöt szerezni egy kisgyereknek, aki még őszintén vár a karácsonyi csodára, és akinek az ajándék nemcsak még egy tárgy, hanem maga a varázslat lesz. Remélem, sikerül – a cipősdobozok már készen állnak.