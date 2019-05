Tényleg az van, hogy az ember azt valószínűleg elhiszi, amit lát, de amiről csak hallott, azt már nem biztos. Vagy legalábbis másként kezeli. Így voltam sok dologgal én is. Például a migránsválsággal. 2014–2015-ben még Budapesten dolgoztam, és amikor olyan hírek jöttek Csongrád megyéből, hogy gondok vannak a határon, mert túl sokan jönnek illegálisan, bólintottunk egyet az ottani munkatársakkal valamelyik biztonságos belvárosi romkocsmában. Ja, a vidéki kollégák túlgondolják a dolgokat, unatkoznak, meg egyébként is, valami anyagot adniuk kell, ezért fordultak rá erre, biztos nincs akkora vész. Ez meg is látszott, azaz nem látszott meg az országos híradásokon. Amikor már például a mórahalmiak vakarták a fejüket, hogy itt bizony baj van, és még nagyobb lesz, a budapestiek és az ország távolabbi részén élők elengedték a fülük mellett az érkező segélykiáltásokat. Aztán egyik pillanatról a másikra változott a helyzet.



Egyszer csak arra ébredtünk az egyik szeptemberi napon, hogy Budapest mattot kapott. A Keleti pályaudvart és a környékét egyik pillanatról a másikra elözönlötték a migránsok. Akkor persze már mindenki erre figyelt, a tévék rendkívüli híradókkal jelentkeztek, fontos lett a kérdés.



Az illegálisan az Európai Unió területére érkező és a legfontosabb magyarországi pályaudvart szabályosan megszálló migránsok lettek a téma, jó ideig. Volt, aki szerelmes lett beléjük, és itt tartotta volna mindegyiket, de a többség azért belátta, hogy tulajdonképpen néhány ezer ember elvágott minket Európától. Mert a pályaudvar leállt, Nyugat-Európába sem indultak vonatok, ahogy Békés megyébe és máshová sem. Foglyok lettünk a saját városunkban akkor. És sok mindenre ki lehetne még itt térni. Arra, hogy ezek az emberek végül továbbmehettek az áhított Németországba, hogy egy részük egy évvel később a kölni szilveszteren bebizonyítsa: lehet, hogy hamarabb kellett volna felépíteni a határzárat, és nem biztos, hogy Magyarországnál.