11 ittas vezetőt állítottak meg a megyében hétvégén

Tizenegy esetben indult büntetőeljárás ittas gépjárművezetőkkel szemben a hétvégén Csongrád megyében.

A rendőrök nyolcszor Szegeden, egy-egy alkalommal pedig Kisteleken, Hódmezővásárhelyen és Csongrádon indítottak büntetőeljárást ittas járművezetőkkel szemben 72 óra alatt. A megye útjain összesen húsz baleset történt a péntektől vasárnapig, melyből egy volt halálos kimenetelű. – írja a Police.hu.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kialakult tévhitekkel ellentétben már egy pohár szeszes ital elfogyasztása is számít, ugyanis az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki (észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása stb.), melyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze.

A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy már a kis mennyiségű szeszesital-fogyasztás hatására is nő a reakcióidő, kedvezőtlenül változik a veszélyérzékelő képesség, tompulnak a reflexek. Emellett nem csak az ittas járművezetés kockázatos, hanem olyan gépkocsiban utazni is, amelyet láthatóan ittas személy vezet!

… hogy mindenki hazaérjen!