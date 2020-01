Életveszélyes sérülést okozott barátnőjének

A Csongrád Megyei Főügyészség indítványt tett a nyomozási bíró felé, hogy rendelje el annak a férfinak a letartóztatását, aki olyan súlyosan bántalmazta a barátnőjét, hogy a sértettnek életveszélyes sérülései keletkeztek.

A megalapozott gyanú szerint idén január 19-én, a hajnali órákban a gyanúsított italozást követően hazatért az édesapja Szeged belvárosi lakásába, ahol a barátnője aludt. Őt különösebb, előzetes szóváltás nélkül felébresztette, majd kezében egy késsel a sértettre támadt, aki a támadást elhárítandó védekezett. Sikerült is a kést a barátja kezéből kicsavarnia, azonban a

férfi nem hagyott fel a támadással. Ezután a nőt a ruházatánál illetve hajánál fogva rángatta, majd a földre lökte, és bakanccsal, legalább egy alkalommal őt a mellkasán megrúgta, melynek

következtében a sértettnek több bordája is eltörött. Ezt követően a gyanúsított magát és a sértettet is étolajjal öntötte le, és megpróbálta azt begyújtani, azonban az öngyújtója nem

működött.

A rendőrséget a gyanúsított szintén a lakásban tartózkodó édesapja valamint egy szomszéd értesítette, majd a velük együtt kiérkező mentőszolgálat munkatársai a sértettet életveszélyes

sérülései miatt kórházba szállították. A főügyészség az életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban a gyanúsított letartóztatásának egy hónapra történő elrendelését indítványozta a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás meghiúsításának veszélye valamit a bűnismétlés veszélye okán.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte. A végzés nem végleges, az ellen a gyanúsított és védője a szabadlábra

helyezés, illetve enyhébb kényszerintézkedés elrendelés érdekében fellebbezést jelentettek be.