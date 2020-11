12 lőállás várja a sportlövőket

A közelmúltban adta át hivatalos keretek között új lőterét, egy rangos sporteseménynek, a Szeged Grand Prix-nek otthont adva, a zsombói Cél-Tudat SE. Mára méltó helyen edzhetnek a tehetséges fiatalok, akik között többen olimpiára készülnek. Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere úgy fogalmazott, amikor egy település életében feltűnik valaki, aki valamit tenni szeretne, akkor a település vezetője mindig megörül neki.

– Szerencsénkre a Jákó család kitalálta, hogy jó lenne meghonosítani a sportlövészetet Zsombón – idézte fel a kezdeteket.

A lőtér megnyitóján Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára elmondta, azért dolgozott a Jákó család az önkormányzattal közösen és azért szállt be a szövetség is, hogy zsombóihoz hasonló ünnepi pillanatokra kerüljön sor az ország más pontjain is.



A 2010-ben alakult egyesület elnöke, Jákó Gyula 1967-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán ismerkedett meg a sportlövészet alapjaival, de három év múlva, miután a sport nehezen összeegyeztethetőnek bizonyult hivatásával, abbahagyta.

A Cél-Tudat SE versenyzői az utóbbi években többek között korosztályos világ- és Európa-csúccsal, világbajnoki címmel, országos rekorddal büszkélkedhetnek. Az új lőtér tizenkét lőállásos, ebből hét hagyományos, ki-befutó lőlapos, öt pedig elektronikus, amelyek működését Jákó Csaba sportlövő, edző mutatta meg alapos részletességgel, majd fotóriporterünk és a polgármester is kipróbálta magát lövészetben.