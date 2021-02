1,5 milliárdból kap szerb oktatási intézményeket Szeged

Jelentős kormányzati forrás érkezett a megyeszékhelyre szerb iskola és óvoda építésére, ami már el is kezdődött. A Kálvin téren zajló munkát Soltész Miklós államtitkár is megtekintette szerdán, ahogyan a szerb templomot, valamint a jelenleg működő szegedi és deszki oktatási intézményeket is meglátogatta. Kiderült, egyre erősebb a magyar-szerb kapcsolat.

Elkezdődött a Kálvin téren, az egykori Százszorszép Gyermekház szerb óvodává és nyolcosztályos általános iskolává átalakítása. Az építkezést szerdán Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is megtekintette, majd az ezt követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, a kormány 1,5 milliárd forintos támogatást nyújt a Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott szegedi oktatási intézmények beruházásaihoz. Kiemelte, február 25-én van a kommunizmus áldozatainak emléknapja, éppen ezért szimbolikus lehet az, hogy a munka most kezdődött meg az egykor az ÁVH által használt épület egyes részeinek bontásával. Beszélt arról is, hogy további 70 millió forintot költenek Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár jelenlegi intézményére, ami a Magyar Rádió Körzeti Stúdiójának egykori épületében működik tavaly óta. A pénzből a pince és a tetőtér újulhat meg. Megjegyezte, a Szerb Országos Önkormányzat a deszki oktatási intézményét is fejleszti hamarosan a kormány segítségével. Szóba került még a szegedi szerb templom állapota is, amiről az államtitkár elmondta, hogy a szerb kormánnyal terveznek megállapodást kötni annak érdekében, hogy közösen újítsák fel a Dóm téren álló épületet. Az eseményen felszólalt Alexov Lyubomir, az Országgyűlés szerb nemzetiségi szószólója is, aki emlékeztetett, hogy 70 évvel ezelőtt megszűnt a szerb nyelvű közoktatás hazánkban az egyházi iskolák államosítása miatt. Hozzátette, most olyan fejlesztések indultak el Szegeden is, amelyek csak Klebelsberg Kunó iskolaépítési programjához hasonlíthatók a szerbek szempontjából. B. Nagy László országgyűlési képviselő arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy a magyar-szerb kapcsolatban az elmúlt 10 évben olyan pozitív változás történt, aminek eredményeként megváltozott az emberek mentalitása, a két ország pedig újra egymásra talált. Hozzátette, a magyar kormány számos olyan területen nyújt támogatást Szerbiának, ami által könnyebbé válik az Európai Unióhoz történő csatlakozásuk. Ha ez megtörténik, akkor nem uniós határunk, hanem egy belső határvonalunk lesz, ez gazdasági és kulturális szempontból is rendkívül fontos. Szutor Lászlóné, a Szerb Országos Önkormányzat elnökének beszámolójából tudtuk meg, hogy az önkormányzat 2011-ben vette át az első köznevelési intézményt, jelenleg pedig öt településen működtetnek iskolát, óvodát, ezekbe 809 gyermek jár. Szegedre kitérve elmondta, 2018-ban szerb iskolát, 2020-ban pedig szerb óvodát kapott a város, amivel 15-20 éves álom vált valóra. Rámutatott, az oktatás a szerb nyelv, kultúra, hagyomány, az ortodox vallás megőrzésének záloga.