261 mázsa szenet kapott Szatymaz

Ötmilliárd forintot biztosít idén a kormány a szociális célú tüzelőanyag-programra – a sikeresen pályázó önkormányzatok között ott van Szatymaz is.

A vissza nem térítendő költségvetési támogatás tűzifa, illetve barnakőszén megvásárlásához igényelhető. Kemény lombos tűzifából a települések ellátottanként legfeljebb 2 erdei köbmétert, lágy lombosból hármat, barnakőszénből rászorulónként legfeljebb 6 mázsányit kérhettek.

A támogatást a nyertes önkormányzat egy méter hosszú, 5–35 centiméter átmérőjű tűzifának megvásárlására fordíthatja, barnakőszénnél az átmérő 20–40 milliméter – Szatymaz az utóbbi mellett döntött. A helyi rendelet alapján szociális célú barnakőszénre az jogosult, akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 250 százalékát, vagyis a 71 250 forintot. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat, a nyomtatvány letölthető a www.szatymaz.hu oldalról, de adnak belőle a szociális irodán is. Benyújtására január 31. napjáig van lehetőség.

– Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy az önkormányzat az elnyert tűzifát egyre nehezebben szerezte be, tavaly már csak lágy lombút tudott az erdészet biztosítani. Szállítási költsége is egyre nagyobb lett, ezért pályázott a képviselő-testület inkább szénre – tudtuk meg Barna Károlytól. A polgármester elmondta, tavaly 208 köbméter tűzifát kapott 55 család – minden igénylőnek jutott. Ezúttal 261 mázsa szenet kaptak, 3810 forintos áron, ezt a nyertes pályázó már le is szállította. Megtudtuk, a mostani fűtési szezonban eddig 14 család kérelmezte a szociális célú tüzelőt.