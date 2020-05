A 99 éves Hajni néni is részt vett a szűrésen

A megyében a hódmezővásárhelyi Török Vilmosné Hajni néni a legidősebb, aki meghívót kapott a koronavírus-szűrésre. A 99. évében járó asszonynál, a korára való tekintettel, hétfőn délelőtt a lakhelyén végezték el a vizsgálatokat.

– Hogy miként jutott eszükbe, hogy engem is kiválasszanak a szűrésre, fogalmam sincs. Va­lószínűleg a korom miatt. Nem tudom, hogy van-e nálam egyáltalán idősebb ember Vásárhelyen. Kaptam egy hivatalos levelet, és telefonon is megkerestek. A szűrés önkéntes, de természetes volt, hogy alávetem magam. Engem úgy neveltek, hogy ha valamivel segíthetek, akkor segítsek. Ha most erre van szükség, akkor legyen – mondta a vizsgálat előtt Hajni néni.

Nem veszi félvállról

Megjegyezte, már sok mindent megélt, háborút, menekülést, bombázást.

– Nem gondoltam volna, hogy a 99. évemben még tud valami újat hozni a sors. Hozott. A koronavírus-járványt. A fiatalabbak sok mindenre csak legyintenek, mert nem gondolnak bele a kö­vetkezményekbe. Pedig ezt a járványt nem szabad félvállról venni – hangsúlyozta.

Hiányolja a dédunokákat

Hajni néni a járvány előtt a sa­­ját otthonában élt, ellátta ma­­gát. Most, két hónapja az egyik lányáéknál lakik, hogy még jobban vigyázzanak rá. Az unokákat, dédunokákat nagyon hiá­nyolja.

– A múltkor az unokám egy pillanatra bejött a dédunokámmal. Szaladt volna hozzám a pici, de eszébe jutott, hogy a „kojonavíjus” miatt nem ölelhet meg – mondta.

Hajni néni 3 lánygyermeket nevelt fel, 8 unokája és 14 déd­unokája is van. Az idős asszony korához képest jó egészségnek örvend. Szellemileg friss, verseket szaval, nagyon szeret beszélgetni. Az évek múlását azon ve­­szi észre, hogy gyengül a teste, bottal jár, és a keze is erőtlenebb, mint néhány éve volt.

14 és 99 évest is szűrnek

Hódmezővásárhelyen összesen 88-an kaptak a szűrővizsgálatra meghívót.

– A szűrővizsgálat az ország teljes lakosságát reprezentálja korban, nemben és lakhely szerint. A településeket, illetve a szűrésre meghívott lakosságot arányosan választották ki – mondta Lengyel Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke, akivel Hajni néni szűrésén találkoztunk. Az idős asszonynak egy cserép virággal köszönte meg, hogy részt vett a vizsgálaton.

– Csongrád megyében Hajni néni a legidősebb, akit szűrünk, a legfiatalabbak 14 évesek. 18 éves korig a szülők beleegyezését kérjük, hogy a fiatal részt vehessen a vizsgálaton. Azt állapítjuk meg, hogy a lakosságnak milyen a fertőzőképessége és az átfertőződése. Két mintát veszünk. Az egyik az orr- és garatváladék, amiből a vírus örökítőanyagát lehet ki­mutatni. A levett vérben pedig az ellenanyagot keressük. Ha ez jelen van, az azt jelenti, hogy az illető már átesett a fertőzésen. A két eredmény jó megközelítéssel mutatja meg, hogy milyen a lakosság átfertőzöttsége – emelte ki az elnök, akitől azt is megtudtuk, ha valakinek pozitív lesz az eredménye, 24–48 órán belül értesítik. Ha nincs panasza, karanténba kerül, ha nincs jól, akkor állapotától függően otthon, karanténban gyógyul, vagy kórházba kerül. Akinek negatív az eredménye, külön értesítést nem kap, de az eredményt, ha van ügyfélkapu hozzáférése, megtekintheti az Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térben. Ha nincs, akkor a háziorvostól kérhet segítséget az eredmény megismerésében.