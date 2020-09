Bonis Bona díjas lett a radnótis földrajztanár

Az OKTV-versenyeken elért kiemelkedő eredmények miatt Bonis Bona díjat kapott Szőllősyné Pálfi Melinda. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium földrajz szakos tanárnője és férje tavaly hét tanulót juttatott az ország legjobb 30 diákja közé, tantárgyukat pedig sikerült úgy megszerettetniük a tanulókkal, hogy kétosztálynyian választották azt érettségi tárgynak.

A tavalyi Földrajz Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny országos döntőjébe 38 diák jutott, közülük a legtöbb tanulót – hetet – a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium adta. Ők egy harmadik és egy nyolcadik helyet szereztek, de a többiek is a továbbtanulásnál számító, pontszerző helyen, vagyis a top 30-ban végeztek. A kiemelkedő eredmény elismeréseként felkészítőjük, Szőllősyné Pálfi Melinda Bonis Bona díjat vehetett át nemrégiben.

– Azt gondolom, ez a díj a gyerekeknek ugyanúgy jár, mint nekem. És nemcsak ezért az egy versenyért, hanem az összes többiért is. Hiszen éveket dolgozom velük, hogy az OKTV-re végül „beérjenek” – fogalmazott a tanárnő, aki nyolc éve tanít az országos hírű gimnáziumban. A kezdetek óta versenyezteti diákjait: férje, Szőllősy László mellé kapcsolódott be ebbe a munkába. Tulajdonképpen egyfajta családi vállalkozásként készítik fel a diákokat, hiszen mindketten foglalkoznak velük.

– Mivel másképp dolgozzuk fel a témákat, másképp kérdezünk és másra helyezzük a hangsúlyt, a gyerekek olyan komplex látásmódra tesznek szert, hogy a versenyen szinte már semmi újdonsággal nem találkoznak. Így tulajdonképpen a díj is közös. A férjem korábban már megkapta, és bár az övét is én vettem át annak idején, most sajátom is lett – mosolygott a tanárnő. Bonis Bona díjat egyébként csak egyszer lehet kapni, a házaspárnak ez mégis már a harmadik ilyen elismerése, Szőllősy Lászlót ugyanis egy alkalommal diákjai is felterjesztették, ami külön kategóriának számít.

Bár a földrajz középiskolában csak az első két évben kötelező tantárgy, az elmúlt években a Szőllősy házaspár annyira megkedveltette a diákokkal, hogy a mostani végzősök közül 25-en, a tizenegyedik évfolyamon pedig 37-en tanulják emelt szinten.

– A földrajzzal kapcsolatosan nem azt kell megtanítani, mit hol bányásznak, hanem azt, amivel a hétköznapokban is találkoznak. Hiszen általa az egész világ, sőt, még a jövőképünk is megismerhető. Ha órákon ezekről beszélgetünk, értelmezzük a jelenségeket és hagyjuk gondolkodni a gyerekeket, nyitottá és kíváncsivá válnak. Első két évben ezért csak azt tanítjuk meg nekik, ami tényleg fontos és érdekes. Ha pedig sikerül velük megszerettetni a tantárgyat, érettségire készülve már a kevésbé kedvelhető részeket is szívesebben tanulják – fogalmazta meg a tantárgy oktatásával kapcsolatos nézeteit Szőllősyné Pálfi Melinda.

A tanárnő elismerte: a versenyfelkészítésekkel sok idő megy el.

– Oda kell figyelni, hogy otthon ne csak a munkával foglalkozzunk. Nem mondom, hogy nem fáradok el egy-egy tanév végére, de az ilyen elismerésekből – és ami még fontosabb, a gyerekek visszajelzéseiből, illetve az örömből, hogy ezeknek köszönhetően könnyebben bejutnak az egyetemre – hamar újraépítkezem.